Менеджмент / Карьера

Гидрометцентру не хватает кадров

Почему молодежь не идет туда работать
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О кадровой проблеме в Гидрометцентре говорят не первый год. Бывший директор центра, а ныне его научный руководитель Роман Вильфанд рассказывает, что кадровые проблемы остро встали перед Гидрометцентром еще в конце 1990-х гг., когда произошел сильный отток квалифицированных людей из науки. Ситуация стала немного лучше к 2007–2008 гг., но полностью не выправилась. Всего, по оценкам Вильфанда, в отрасли сейчас работает около 35 000 человек. Большинство занимается наблюдениями, и именно в этой сфере происходит сокращение персонала за счет автоматизации. Синоптиков, которые прогнозируют погоду, по подсчетам Вильфанда, всего в отрасли около 2000 человек. Но больше, по его мнению, для России и не требуется.

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Комментарии  ()
dpon1977
19:12 14.08.2018
Абсолютно беззубая и обезжиренная статья ни о чем. Так в чем проблема этой организации? Нет сотрудников?
00
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