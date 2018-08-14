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Гидрометцентру не хватает кадров Михаил Мордасов / РИА Новости

О кадровой проблеме в Гидрометцентре говорят не первый год. Бывший директор центра, а ныне его научный руководитель Роман Вильфанд рассказывает, что кадровые проблемы остро встали перед Гидрометцентром еще в конце 1990-х гг., когда произошел сильный отток квалифицированных людей из науки. Ситуация стала немного лучше к 2007–2008 гг., но полностью не выправилась. Всего, по оценкам Вильфанда, в отрасли сейчас работает около 35 000 человек. Большинство занимается наблюдениями, и именно в этой сфере происходит сокращение персонала за счет автоматизации. Синоптиков, которые прогнозируют погоду, по подсчетам Вильфанда, всего в отрасли около 2000 человек. Но больше, по его мнению, для России и не требуется.