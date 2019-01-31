Как подростки добиваются успеха в бизнесе
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16-летний Дмитрий Растопчин из Подольска заработал первые деньги в седьмом классе: ему было скучно учиться в школе, хотелось заняться настоящим делом. Он покупал в рознице игрушки российских производителей и продавал за границу на eBay. Покупатели переводили деньги на счет отчима. Сейчас Растопчин покупает товары напрямую у 50 российских производителей, а в штате его компании трудятся четыре подростка. За четыре года предприниматель продал более 100 000 товаров в 10 международных онлайн-магазинах. Выручка – от 500 000 руб. до 1 млн в месяц.
Сейчас в России зарегистрировано 387 несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей (ИП), 145 из них – моложе 17 лет, сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Статистику юрлиц с учредителями-подростками ФНС не ведет. На самом деле подростков-предпринимателей гораздо больше, просто они в основном обходятся без официальной регистрации – они выполняют мелкие заказы в интернете и не платят налогов, уверен партнер «ФБК Legal» Александр Ермоленко.
Подростки – самые перспективные предприниматели, считает венчурный инвестор Александр Румянцев. Они очень энергичны, ничего не боятся, решительны, быстро разбираются в новых технологиях, говорит он. И с каждым годом все больше подростков стремятся в бизнес: хотят помогать родителям, мечтают стать самостоятельными, говорит руководитель департамента развития образовательной среды Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дарья Харченко. Бесплатные курсы фонда по предпринимательству с лета 2017 г. прошло около 2000 школьников в шести регионах России. «Ведомости» побеседовали с несколькими успешными предпринимателями, которые начали свое дело в подростковом возрасте, и выяснили, какие трудности им пришлось преодолеть, чтобы создать прибыльный бизнес.
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