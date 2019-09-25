Кто в России щедро оплачивает отцам отпуск для ухода за ребенком

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Варвара Гранкова

В начале сентября 2019 г. компания Procter & Gamble (P&G) объявила о запуске в России новой программы для молодых отцов – сотрудников компании. Молодой отец может уйти в оплачиваемый недельный отпуск при рождении или усыновлении ребенка, а потом взять три оплаченные недели в течение последующих полутора лет, рассказывает директор по перcоналу P&G Евгения Федорова. По ее словам, отпуск можно брать одновременно с матерью ребенка. Женщине компания компенсирует разницу между государственным пособием и ее окладом в течение 16 недель, а мужчине оплачивают дополнительный отпуск, как обычный ежегодный.

В российском офисе, рассказывает Федорова, пока ни один молодой отец не взял отпуск по уходу за ребенком – программа только стартовала, но желающие уже есть. Почти 87% сотрудников московского офиса P&G – люди в возрасте до 41 года. Сейчас в отпуске по уходу за ребенком находится 79 сотрудников из 828.

В России компании редко предоставляют молодым родителям льготы из собственного бюджета сверх положенного по закону минимума, очень немногие работодатели предоставляют отцу 1–5 дней оплачиваемого отпуска сразу после рождения ребенка, рассказывает Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права юрфирмы «Хренов и партнеры». Но чаще компания готова отпустить молодого отца только в неоплачиваемый отпуск, поясняет она. «Ведомости» выясняли, какие льготы молодым родителям предлагают крупные компании и что заставляет их проявлять щедрость.

Из государственного кармана