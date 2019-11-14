Как выбирали лучших малых экспортеров России

Илья Таланов всегда любил делать что-то своими руками. В 2014 г. он вместе с партнером Дарьей Скворцовой открыл компанию Ecodecor и начал делать сложные деревянные пазлы, а также комнаты для квестов под ключ – от декора до программного обеспечения. Первые покупатели были из России, но в 2016 г. компания получила валютные заказы от русскоговорящих клиентов из Франции и США. Тогда партнеры решили переориентировать свою компанию на эти, более платежеспособные рынки. Перевели сайт на английский, настроили рекламу в соцсетях под иностранцев и даже повесили в офисе смешную фотографию Дональда Трампа. Каждый месяц Таланов и Скворцова отправляют около 50 изделий по миру, 99% их продукции. Бизнес небольшой, но прибыльный, говорит Таланов. В 2019 г. Таланов увидел в интернете рекламу всероссийской государственной премии «Экспортер года». Он заполнил заявку на участие и решил посмотреть, что из этого выйдет. И занял второе место в номинации «высокие технологии».