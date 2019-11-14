Как выбирали лучших малых экспортеров России
Илья Таланов всегда любил делать что-то своими руками. В 2014 г. он вместе с партнером Дарьей Скворцовой открыл компанию Ecodecor и начал делать сложные деревянные пазлы, а также комнаты для квестов под ключ – от декора до программного обеспечения. Первые покупатели были из России, но в 2016 г. компания получила валютные заказы от русскоговорящих клиентов из Франции и США. Тогда партнеры решили переориентировать свою компанию на эти, более платежеспособные рынки. Перевели сайт на английский, настроили рекламу в соцсетях под иностранцев и даже повесили в офисе смешную фотографию Дональда Трампа. Каждый месяц Таланов и Скворцова отправляют около 50 изделий по миру, 99% их продукции. Бизнес небольшой, но прибыльный, говорит Таланов. В 2019 г. Таланов увидел в интернете рекламу всероссийской государственной премии «Экспортер года». Он заполнил заявку на участие и решил посмотреть, что из этого выйдет. И занял второе место в номинации «высокие технологии».
Премия «Экспортер года» присуждалась только несырьевым экспортерам, малые и крупные предприятия оценивались отдельно по шести номинациям: промышленность, агропромышленный комплекс, услуги, высокие технологии, прорыв года (только для малых и средних предприятий) и новая география (только для крупного бизнеса). Конкурс проходил в три этапа: анкетирование, отборочные этапы в 8 федеральных округах и финальный общероссийский этап. Награждение состоялось 14 ноября. Организатор – Российский экспортный центр (РЭЦ). Заявку могла подать любая компания, главное, она не должна быть банкротом, не иметь долгов по налогам, возвратам в бюджет и иностранных мажоритариев.«Ведомости» решили выяснить, как были отобраны 30 призеров из 1600 предпринимателей, подавших заявки. Оказалось, что одних нельзя отнести к малому бизнесу, а других назвать финансово успешными.
До конца анкеты
На малый и средний бизнес пришлось 70% заявок, в основном из Центральной России и Приволжья. Организаторы волновались, что не удастся набрать минимально необходимые 1000 заявок. По оценкам генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева, примерно 1% малых и средних предприятий в стране занимаются экспортом. Малых экспортеров года оповещали через объединения предпринимателей и рекламу.