Почему внедрение инноваций превращается в спектакль

Давным-давно каждая великая организация была маленьким и дерзким стартапом, готовым рисковать, с новыми идеями, новыми методами, новыми клиентами, целями и миссией. По мере роста организации упорядочивали свои процессы: кадровое, юридическое, финансовое делопроизводство; процессы приобретений, заключения договоров, регламенты безопасности, разработки и управления продуктами, а также организационные формы и т. д. Налаженные процессы – это прекрасно, если вы живете в мире, где и проблема, и решение известны; это гарантированный способ расширения бизнеса без сбоев в функционировании организации. Процессы снижают риски организации в целом, но на каждом отдельном этапе развития ограничивают гибкость и, что самое важное, чувствительность к новым возможностям и угрозам.