Почему внедрение инноваций превращается в спектакль
Сегодня большинство компаний и государственных учреждений вовлечены в реформы таких масштабов, которые случаются раз в несколько веков. Это не просто изменения, касающиеся технологий, каналов сбыта или конкурентной борьбы, – это все перечисленное одновременно.
Сегодня крупные организации признали, что существующие стратегии и организационные структуры недостаточно гибки, чтобы можно было мобилизовать инновационные кадры и технологии для решения возникающих задач. В организациях понимают, что пора меняться, но результатом часто становится корпоративная политика латания дыр – бесполезная попытка решать проблемы по мере их поступления, не понимая изначальной причины их возникновения. То, что раньше было сильной стороной бизнеса, – четко выстроенные управленческие процессы – теперь ограничивает возможности реагирования на новые вызовы.
Процесс или продукт
Давным-давно каждая великая организация была маленьким и дерзким стартапом, готовым рисковать, с новыми идеями, новыми методами, новыми клиентами, целями и миссией. По мере роста организации упорядочивали свои процессы: кадровое, юридическое, финансовое делопроизводство; процессы приобретений, заключения договоров, регламенты безопасности, разработки и управления продуктами, а также организационные формы и т. д. Налаженные процессы – это прекрасно, если вы живете в мире, где и проблема, и решение известны; это гарантированный способ расширения бизнеса без сбоев в функционировании организации. Процессы снижают риски организации в целом, но на каждом отдельном этапе развития ограничивают гибкость и, что самое важное, чувствительность к новым возможностям и угрозам.