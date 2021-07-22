Зарплаты столичных строителей растут беспрецедентными темпами

Зарплаты столичных строителей растут беспрецедентными темпамиЗастройщикам все труднее нанимать сотрудников, и дело не только в дефиците кадров из-за оттока трудовых мигрантов
Из рабочих специальностей больше всего выиграли плиточники в Москве и Санкт-Петербурге. За пять лет их зарплаты выросли на 82 и 80% соответственно. Значительная часть этого роста приходится на пандемию. Год назад плиточник в столице зарабатывал в среднем 70 000 руб., сейчас – 100 000 руб. В Санкт-Петербурге его средняя зарплата выросла на 25 000 руб. – с 65 000 до 90 000 руб. в месяц.
Чуть менее активно росли доходы монтажников систем вентиляции и кондиционирования (за пять лет на 67%), монтажников наружных трубопроводов (+56%, Москва), арматурщиков и электромонтажников (+56%, Санкт-Петербург), монтажников окон ПВХ (27,7% в Москве и 28,6% в Санкт-Петербурге), электрогазосварщиков (21,4%, Москва) и стропальщиков (22,2%, Санкт-Петербург).
Требовательный монтажник
Сейчас ожидания соискателей в строительной отрасли значительно выросли, говорит вице-президент – руководитель блока девелопмента компании «Интеко» Станислав Фролов. Поэтому компании увеличивают фонд оплаты труда. За последний год заработная плата специалистов строительных профессий в «Интеко» в некоторых случаях увеличилась примерно на треть. Например, на позициях девелопмент-менеджера и инженера по отделочным работам зафиксирован рост на 24 и 39% соответственно, говорит Фролов. Сейчас в компании «Интеко» открыто примерно 20 вакансий – ищут аналитиков, инженеров, геодезистов, BIM-разработчиков (Building Information Model, информационная модель здания) и менеджмент среднего звена. На стройплощадках большая часть работников – сотрудники генподрядчика, который самостоятельно планирует кадровый резерв.