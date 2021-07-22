Зарплаты столичных строителей растут беспрецедентными темпами

Из рабочих специальностей больше всего выиграли плиточники в Москве и Санкт-Петербурге. За пять лет их зарплаты выросли на 82 и 80% соответственно. Значительная часть этого роста приходится на пандемию. Год назад плиточник в столице зарабатывал в среднем 70 000 руб., сейчас – 100 000 руб. В Санкт-Петербурге его средняя зарплата выросла на 25 000 руб. – с 65 000 до 90 000 руб. в месяц.