Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Зарплаты столичных строителей растут беспрецедентными темпами

Застройщикам все труднее нанимать сотрудников, и дело не только в дефиците кадров из-за оттока трудовых мигрантов
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Из рабочих специальностей больше всего выиграли плиточники в Москве и Санкт-Петербурге. За пять лет их зарплаты выросли на 82 и 80% соответственно. Значительная часть этого роста приходится на пандемию. Год назад плиточник в столице зарабатывал в среднем 70 000 руб., сейчас – 100 000 руб. В Санкт-Петербурге его средняя зарплата выросла на 25 000 руб. – с 65 000 до 90 000 руб. в месяц.

Чуть менее активно росли доходы монтажников систем вентиляции и кондиционирования (за пять лет на 67%), монтажников наружных трубопроводов (+56%, Москва), арматурщиков и электромонтажников (+56%, Санкт-Петербург), монтажников окон ПВХ (27,7% в Москве и 28,6% в Санкт-Петербурге), электрогазосварщиков (21,4%, Москва) и стропальщиков (22,2%, Санкт-Петербург).

Требовательный монтажник

Сейчас ожидания соискателей в строительной отрасли значительно выросли, говорит вице-президент – руководитель блока девелопмента компании «Интеко» Станислав Фролов. Поэтому компании увеличивают фонд оплаты труда. За последний год заработная плата специалистов строительных профессий в «Интеко» в некоторых случаях увеличилась примерно на треть. Например, на позициях девелопмент-менеджера и инженера по отделочным работам зафиксирован рост на 24 и 39% соответственно, говорит Фролов. Сейчас в компании «Интеко» открыто примерно 20 вакансий – ищут аналитиков, инженеров, геодезистов, BIM-разработчиков (Building Information Model, информационная модель здания) и менеджмент среднего звена. На стройплощадках большая часть работников – сотрудники генподрядчика, который самостоятельно планирует кадровый резерв.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных