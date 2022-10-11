Минсельхоз расширяет структуру поддержки малого и среднего бизнеса

Минсельхоз расширяет структуру поддержки малого и среднего бизнесаЦентры компетенций для фермеров обретут дополнительный статус
Включить центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), предложил Минсельхоз. Соответствующий законопроект, с которым ознакомились «Ведомости», поддержан правкомиссией по законотворческой деятельности. Ведомство предлагает закрепить за центрами юридический статус инфраструктуры поддержки МСП. Согласно пояснительной записке, с 2019 г. в регионах России определены 83 центра компетенций (оказывают МСП юридические услуги, помогают с продвижением и сбытом).
Как сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза, законопроект подготовлен в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его принятие «позволит организовать консультационную и методическую поддержку малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе (АПК) и сельским предпринимателям». «Центрам компетенций уже оказывается государственная поддержка за счет федерального бюджета», – отметили в министерстве, но объем поддержки не назвали. Представитель Минэкономразвития заявил, что законопроект позволит обеспечить получение услуг предпринимателями сферы АПК в центрах в режиме одного окна.