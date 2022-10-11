Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Минсельхоз расширяет структуру поддержки малого и среднего бизнеса

Центры компетенций для фермеров обретут дополнительный статус
Екатерина Каляпина Анастасия Бойко Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Включить центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), предложил Минсельхоз. Соответствующий законопроект, с которым ознакомились «Ведомости», поддержан правкомиссией по законотворческой деятельности. Ведомство предлагает закрепить за центрами юридический статус инфраструктуры поддержки МСП. Согласно пояснительной записке, с 2019 г. в регионах России определены 83 центра компетенций (оказывают МСП юридические услуги, помогают с продвижением и сбытом).

Как сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза, законопроект подготовлен в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его принятие «позволит организовать консультационную и методическую поддержку малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе (АПК) и сельским предпринимателям». «Центрам компетенций уже оказывается государственная поддержка за счет федерального бюджета», – отметили в министерстве, но объем поддержки не назвали. Представитель Минэкономразвития заявил, что законопроект позволит обеспечить получение услуг предпринимателями сферы АПК в центрах в режиме одного окна.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных