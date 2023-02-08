До 40% россиян часто меняют место работы

При частой смене работы человек не успевает набрать компетенций, но слишком долгое нахождение работников на одном месте вредно для экономики, рассуждает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. В этом случае не происходит перемещения сотрудников из одной компании в другие для обмена опытом, чтобы лучшие практики и компетенции переходили из одной компании или отраслей в другие, поясняет Салихов.