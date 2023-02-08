До 40% россиян часто меняют место работы

До 40% россиян часто меняют место работыНаибольшая текучка кадров – в Северо-Кавказском и Приволжском округах
В России до 40% граждан задерживаются на одном рабочем месте менее одного года, а около трети (28%) – не более трех лет. Об этом говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. В опросе приняли участие около 5000 респондентов во всех федеральных округах России.
От трех до пяти лет в одной компании работают в целом по стране 13% опрошенных, столько же проводят на одном рабочем месте от семи до 10 лет и более. 6% респондентов сообщили, что работают в своей компании от пяти до семи лет.
Реже всего меняют место работы в Центральном и Сибирском федеральных округах. Там трудятся на одном месте максимальный срок 17% опрошенных.
Третье место по числу «ветеранов» труда в одной компании занимает Дальневосточный округ, где на одном месте в течение семи лет и более работают 14% сотрудников. Там же и самая низкая текучка кадров – менее трети респондентов задерживаются на одном месте менее года (29%).
Большая текучка в Северо-Кавказском федеральном округе (44%). При этом число опрошенных, работающих максимальное время (от семи и более лет на одном месте), там самое маленькое в России – 9%. На втором месте по «текучке» кадров оказался Приволжский (43%), на третьем – Уральский федеральный округ (42%).
В пятерку по этому показателю также вошли Санкт-Петербург (41%) и Москва (40%).
Отраслями, где люди задерживаются на одном месте дольше всего, стали промышленное производства и сельское хозяйство (33%). Менее года или до трех лет работает такая же доля работников сферы информационных технологий и телекоммуникаций. В маркетинге, PR и HR 32-35% занимают одно рабочее место в течение трех-пяти лет.
В России, согласно статистике Росстата, очень высокий оборот рабочей силы: в отдельных отраслях процент приема и увольнений на работу, то есть общая текучесть кадров может достигать 95%, отмечает профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, высокая текучка сокращает производительность труда за счет того, что увеличивается период адаптации.
«Получается, мы теряем как минимум месяц эффективной работы, потому что переход на другое место занимает от двух недель, соответственно на 30% этих работников у нас в целом теряет бизнес в год», – говорит Сафонов.
По его словам, частая смена работы жителями Северного Кавказа объясняется влиянием сезонного фактора работы в таких отраслях, как сельское хозяйство и туризм. В городах-миллионниках текучка выше, там есть большая степень выбора для трудоустройства. Например, в них широко представлены курьерские службы: такие специальности пользуются популярностью у людей, оперативно ищущих заработок.
При частой смене работы человек не успевает набрать компетенций, но слишком долгое нахождение работников на одном месте вредно для экономики, рассуждает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. В этом случае не происходит перемещения сотрудников из одной компании в другие для обмена опытом, чтобы лучшие практики и компетенции переходили из одной компании или отраслей в другие, поясняет Салихов.
«Специальности, в которых работники недовольны, предсказуемы: это сектор услуг, там монотонный характер труда, даже если он квалифицированный, в нем немного творческого характера», – объясняет ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.