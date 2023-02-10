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Менеджмент

В HeadHunter назвали профессии с наибольшим ростом зарплат в 2022 году

В самом большом плюсе – менеджеры по продажам и программисты, посчитали в компании
Евгения Дубровина
Максим Стулов / Ведомости

В лидерах по росту среднемесячной зарплаты в 2022 г. в России стали менеджеры по продажам, программисты и разработчики, а самые высокие вознаграждения сохраняются в сфере разработки программного обеспечения. Об этом говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Аналитики Банка данных заработных плат компании проанализировали данные о фактических зарплатах в разрезе совокупного дохода, его фиксированных и переменных частей, которые ежеквартально предоставляют свыше 740 российских компаний-работодателей более чем по 5 000 позициям в 14 значимых отраслях и более чем в 60 городах.

Согласно данным исследования, в лидерах по росту дохода в 2022 г. оказались менеджеры по продажам (+12%), программисты и разработчики (+11%), исследователи (+10%). При этом самые высокие зарплаты в абсолютных цифрах традиционно у специалистов по разработке программного обеспечения (средний доход – почти 160 тыс. руб.). Осенью они уступали место менеджерам по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов с доходом почти 150 тыс. руб.

Лидерами по приросту дохода (зарплата плюс премии и денежные бонусы) в 2022 г. стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Далее идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы выросли на 6% и составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно. Доход топ-менеджеров оставался на том же уровне, их заработок в месяц составил чуть менее 600 000 рублей. В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 000 руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6%).

«Темпы прироста совокупных доходов в 2022 г. остались на уровне прошлых лет: они по-прежнему укладываются [по данным компании] в скромные 5-7% и не покрывают уровень инфляции», – считает главный эксперт по рынку труда HeadHunter Наталья Данина. Позитивным итогом года она назвала «фокус в отношении индексации зарплат на менеджеров среднего звена и начинающих специалистов».

Среди регионов Москва и Московская область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 г., сказала Данина «Ведомостям». При этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тыс. рублей, по данным исследования. По итогам 2022 г. наилучшую динамику (11%) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Опережают общероссийские темпы прироста доходы работников из Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов, отметила эксперт.

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2022 г. средний уровень зарплат по всей экономике вырос на 12,7%, в ноябре среднемесячная зарплата в номинальном выражении составляла 63 060 рублей. Инфляция по итогам 2022 г. составила 11,94% после 8,39% в 2021 г.

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«В целом рынок труда в России остается насыщенным – в том смысле, что уровень безработицы низкий, и сохраняется дефицит кадров. Это создает условия для роста заработных плат, даже в ситуации экономического спада, который происходит сейчас», – сообщил «Ведомостям» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов.

Ценность исследования HeadHunter, по его словам, заключается в том, что оценивается средний уровень заработных плат по отдельным профессиям и регионам. При этом оно базируется на достаточно ограниченной выборке и на основе добровольного предоставления данных. Салихов  объясняет расхождения в данных компании и Росстата разным охватом подсчетов, а также тем, что позиции HeadHunter, по всей видимости, охватывают более квалифицированные рабочие места, с более высоким уровнем заработных плат.

По мнению Салихова, в 2023 г. рост зарплат сохранится, но будет меньше показателей 2022 г. Этому будут способствовать снижение инфляции и продолжение экономического спада. В то же время уровень безработицы будет оставаться на низком уровне, уверен эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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