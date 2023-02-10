В HeadHunter назвали профессии с наибольшим ростом зарплат в 2022 году

Лидерами по приросту дохода (зарплата плюс премии и денежные бонусы) в 2022 г. стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 руб. Далее идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы выросли на 6% и составили 206 096 руб. и 38 335 руб. соответственно. Доход топ-менеджеров оставался на том же уровне, их заработок в месяц составил чуть менее 600 000 рублей. В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 000 руб. и достиг 87 947 рублей (+5,6%).