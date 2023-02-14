Сервисы поиска работы вводят услугу трудоустройства за один день

Сервисы поиска работы вводят услугу трудоустройства за один деньКомпании скорость выхода на работу интересует больше, чем запросы соискателей по запрлате
Платформа «Авито Работа» в тестовом режиме запустила инструмент экспресс-найма сотрудников «Могу выйти завтра», который предлагает возможность трудоустройства за один день, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Соискатели могут разместить в своем резюме бейдж салатового цвета – он будет говорить работодателю, что человек готов приступить к работе на следующий день. Компании отбирают таких кандидатов на платформе с помощью специального фильтра.
Формат one day offer (трудоустройство за один день) набирает все большую популярность на рынке труда, сообщил «Ведомостям» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. «Трудоустройство за один день распространено среди прогрессивных IT-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объемы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен еще «вчера» — на замену или для усиления. И такая форма экспресс-найма позволяет им подбирать нужных специалистов на открытые вакансии буквально за сутки», — отметил он.
По словам Кумпеля, новый инструмент «Могу выйти завтра» позволит пользователям, готовым приступить к работе в сжатые сроки, выделить свои резюме среди остальных. Он считает, что в ближайшем будущем формат экспресс-найма будет «перетекать и в подбор опытных, высококвалифицированных специалистов».
Сейчас почти половина из 60 000 резюме соискателей со значком «Могу выйти завтра» — из категории «Без опыта, студенты». Затем следуют соискатели в группах профессий «Продажи» (9% от общего объема таких резюме), «Транспорт, логистика» (8%), «Строительство» (7%), «Административная работа» и «Производство, сырье, сельское хозяйство» (по 4%), «Туризм, рестораны» (3%). Эти отрасли в основном совпадают с теми, где работодатели чаще рассматривают варианты с быстрым наймом, говорит Кумпель.
Соискатели без опыта считаются более гибкими, готовыми сразу выйти на работу после короткого инструктажа, отмечает он. «Подобный подход близок и работодателям, которые стали более активно вовлекать в трудовую деятельность самые разные социальные группы. Многие предпочитают нанимать молодых и начинающих специалистов и затем обучать их под себя, с прицелом на долгосрочное сотрудничество», – сообщил представитель «Авито Работа».
HeadHunter запустил эксперименты с различными статусами соискателей на ограниченную аудиторию в январе 2022 г., заявил «Ведомостям» руководитель пресс-службы сервиса Александр Джабаров. В конце лета список доступных статусов расширился до пяти: «Рассматриваю предложения», «Активно ищу работу», «Не ищу работу», «Предложили работу, решаю», «Вышел на новое место».
Отображение сроков, в которые соискатель готов выйти на работу, помогает компаниям сфокусироваться на соискателях, которые могут срочно закрыть «горящую» вакансию, говорит Джабаров. К 13 февраля статус «Активно ищу работу» на HeadHunter установили себе 220 000 пользователей, он второй по популярности после статуса «Рассматриваю предложения». Фильтр со статусом поиска работы соискателей – наиболее популярный из тех, что работодатель настраивает в поиске самостоятельно, он в два раза популярнее фильтра по запрашиваемой зарплате, отмечает представитель сервиса.