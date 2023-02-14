Сервисы поиска работы вводят услугу трудоустройства за один день

Отображение сроков, в которые соискатель готов выйти на работу, помогает компаниям сфокусироваться на соискателях, которые могут срочно закрыть «горящую» вакансию, говорит Джабаров. К 13 февраля статус «Активно ищу работу» на HeadHunter установили себе 220 000 пользователей, он второй по популярности после статуса «Рассматриваю предложения». Фильтр со статусом поиска работы соискателей – наиболее популярный из тех, что работодатель настраивает в поиске самостоятельно, он в два раза популярнее фильтра по запрашиваемой зарплате, отмечает представитель сервиса.