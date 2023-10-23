Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Каждый десятый россиянин вернулся на работу к прежнему работодателю

Эксперты считают возвращение «бумерангов» позитивным трендом
Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

Вероника Диденко, ныне заместитель гендиректора компании «Прайм спорт рус», за свою карьеру успела дважды поработать в торговой компании «Джамилько», первый раз финансовым директором, второй – заместителем гендиректора по финансовым вопросам. По ее словам, во второй раз работодатель позвал ее заниматься управлением финансовым блоком, а также цифровизацией компании и развитием электронной торговли. Фронт работ показался интересным, она согласилась, проработала три года. Сейчас она вновь не прочь вернуться к сотрудничеству с кем-то из бывших работодателей, если кто-то позовет на конкретный проект с интересными задачами.

Многие российские работники возвращаются сегодня на свои прежние места работы. Опрос 1890 россиян во всех федеральных округах, проведенный исследовательским центром «Зарплаты.ру» совместно с Kokoc Group, показал, что так поступает каждый десятый (10%). Основные аргументы в пользу возвращения – более высокие зарплаты, высокий комфорт, дружелюбный коллектив, разочарование в новой работе и, наконец, более адекватное руководство. Еще 14% рассматривали возможность вернуться, хотя и не вернулись, следует из результатов опроса.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных