Каждый десятый россиянин вернулся на работу к прежнему работодателю

Вероника Диденко, ныне заместитель гендиректора компании «Прайм спорт рус», за свою карьеру успела дважды поработать в торговой компании «Джамилько», первый раз финансовым директором, второй – заместителем гендиректора по финансовым вопросам. По ее словам, во второй раз работодатель позвал ее заниматься управлением финансовым блоком, а также цифровизацией компании и развитием электронной торговли. Фронт работ показался интересным, она согласилась, проработала три года. Сейчас она вновь не прочь вернуться к сотрудничеству с кем-то из бывших работодателей, если кто-то позовет на конкретный проект с интересными задачами.