Каждый десятый россиянин вернулся на работу к прежнему работодателю

Каждый десятый россиянин вернулся на работу к прежнему работодателюЭксперты считают возвращение «бумерангов» позитивным трендом
Вероника Диденко, ныне заместитель гендиректора компании «Прайм спорт рус», за свою карьеру успела дважды поработать в торговой компании «Джамилько», первый раз финансовым директором, второй – заместителем гендиректора по финансовым вопросам. По ее словам, во второй раз работодатель позвал ее заниматься управлением финансовым блоком, а также цифровизацией компании и развитием электронной торговли. Фронт работ показался интересным, она согласилась, проработала три года. Сейчас она вновь не прочь вернуться к сотрудничеству с кем-то из бывших работодателей, если кто-то позовет на конкретный проект с интересными задачами.
Многие российские работники возвращаются сегодня на свои прежние места работы. Опрос 1890 россиян во всех федеральных округах, проведенный исследовательским центром «Зарплаты.ру» совместно с Kokoc Group, показал, что так поступает каждый десятый (10%). Основные аргументы в пользу возвращения – более высокие зарплаты, высокий комфорт, дружелюбный коллектив, разочарование в новой работе и, наконец, более адекватное руководство. Еще 14% рассматривали возможность вернуться, хотя и не вернулись, следует из результатов опроса.