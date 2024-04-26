/ Менеджмент

Трудовая мобильность в России резко упала

Работодатели разрабатывают программы релокации, но больше надеются на государство
Мария Подцероб
Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

Рекрутинговая компания Get Experts (до 2022 г. – ООО «Хейз спешиалист рекрутмент») спросила у 3484 профессионалов разных специальностей, готовы ли они в ближайший год к переезду в другой регион в пределах России ради новой работы. Лишь 6% ответили утвердительно. Еще 7% согласны переехать, но в другую страну.

Примечательно, что еще в 2021 г. на вопрос: «Рассматриваете ли вы возможность переезда в другой регион России в ближайшие год-два?» утвердительно отвечали 23% респондентов аналогичного исследования «Хейз спешиалист рекрутмент».

«Готовность к переезду в регионы России значительно упала», – констатирует Елена Чернова, старший консультант направления «Промышленное производство» Get Experts. Низкая трудовая мобильность остается одним из сдерживающих факторов структурной перестройки российской экономики, отмечали еще в апреле 2023 г. аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды». Неготовность работников к трудовой миграции между регионами и отраслями может приводить к возникновению дисбалансов в отдельных отраслях, писали они.

«Ведомости» выяснили, почему межрегиональная мобильность в России падает и что делают компании и государство, чтобы изменить ситуацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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