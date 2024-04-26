Трудовая мобильность в России резко упала

Трудовая мобильность в России резко упалаРаботодатели разрабатывают программы релокации, но больше надеются на государство
Рекрутинговая компания Get Experts (до 2022 г. – ООО «Хейз спешиалист рекрутмент») спросила у 3484 профессионалов разных специальностей, готовы ли они в ближайший год к переезду в другой регион в пределах России ради новой работы. Лишь 6% ответили утвердительно. Еще 7% согласны переехать, но в другую страну.
Примечательно, что еще в 2021 г. на вопрос: «Рассматриваете ли вы возможность переезда в другой регион России в ближайшие год-два?» утвердительно отвечали 23% респондентов аналогичного исследования «Хейз спешиалист рекрутмент».
«Готовность к переезду в регионы России значительно упала», – констатирует Елена Чернова, старший консультант направления «Промышленное производство» Get Experts. Низкая трудовая мобильность остается одним из сдерживающих факторов структурной перестройки российской экономики, отмечали еще в апреле 2023 г. аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды». Неготовность работников к трудовой миграции между регионами и отраслями может приводить к возникновению дисбалансов в отдельных отраслях, писали они.
«Ведомости» выяснили, почему межрегиональная мобильность в России падает и что делают компании и государство, чтобы изменить ситуацию.