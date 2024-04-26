Трудовая мобильность в России резко упала

Рекрутинговая компания Get Experts (до 2022 г. – ООО «Хейз спешиалист рекрутмент») спросила у 3484 профессионалов разных специальностей, готовы ли они в ближайший год к переезду в другой регион в пределах России ради новой работы. Лишь 6% ответили утвердительно. Еще 7% согласны переехать, но в другую страну.