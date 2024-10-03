Бикини, которое приносит миллионы

Личная страница тренера, чемпионки по фитнес-бикини и соосновательницы платформы для занятий фитнесом онлайн GymTeam Екатерины Усмановой в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщает: «Мастер спорта по мотивации», «Все тренируют попу по Усмановой». В 2010-х, на заре популярности в России соцсети, построенной вокруг демонстрации красивой картинки, она стала одной из самых известных «фитоняшек» – девушек с атлетичной фигурой, пропагандирующих фитнес и ЗОЖ.