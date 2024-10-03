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Бикини, которое приносит миллионы

Как айтишники и чемпионка заработали на тяге к хорошим фигурам
Мария Шакирова
Из желающих тренироваться с Усмановой стояла очередь на год вперед/ Фото предоставлено проектом GymTeam

Личная страница тренера, чемпионки по фитнес-бикини и соосновательницы платформы для занятий фитнесом онлайн GymTeam Екатерины Усмановой в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщает: «Мастер спорта по мотивации», «Все тренируют попу по Усмановой». В 2010-х, на заре популярности в России соцсети, построенной вокруг демонстрации красивой картинки, она стала одной из самых известных «фитоняшек» – девушек с атлетичной фигурой, пропагандирующих фитнес и ЗОЖ.

За последующее десятилетие Усмановой удалось не только не растерять популярность, но и построить благодаря ей бизнес с оборотом 164,3 млн руб. в год. Сегодня на ее страницу в Instagram подписано 3,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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