Из России – здоровье

В октябре 2024 г. российский сервис ментального здоровья Via MD привлек $2,2 млн от частного инвестора Абдулвадуда Темирсултанова. По итогам раунда оценка Via MD составила $14,6 млн, а инвестор получил долю в размере 6%, рассказал основатель компании Магомед-Амин Идилов. Деньги пойдут на развитие продукта для улучшения психоэмоционального состояния и превентивной борьбы со старением мозга. По словам основателя, среди клиентов компании 18 клиник, а всего с 2023 г. сервисом воспользовались более 39 000 человек.