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Из России – здоровье

Как медтех-стартап ушел из России, перезапустил бизнес и вернулся, а теперь планирует очередную экспансию
Мария Шакирова
Основатель компании Via MD Магомед-Амин Идилов
Основатель компании Via MD Магомед-Амин Идилов / Алексей Орлов / Ведомости

В октябре 2024 г. российский сервис ментального здоровья Via MD привлек $2,2 млн от частного инвестора Абдулвадуда Темирсултанова. По итогам раунда оценка Via MD составила $14,6 млн, а инвестор получил долю в размере 6%, рассказал основатель компании Магомед-Амин Идилов. Деньги пойдут на развитие продукта для улучшения психоэмоционального состояния и превентивной борьбы со старением мозга. По словам основателя, среди клиентов компании 18 клиник, а всего с 2023 г. сервисом воспользовались более 39 000 человек.

По собственным данным компании, ее выручка за первые 10 месяцев 2024 г. составила 48 млн руб. В следующем году стартап планирует выйти на рынок в страны MENA (Северная Африка и Ближний Восток).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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