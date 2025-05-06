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Выпускники колледжей чаще всего идут в водители и менеджеры по продажам

Они по-прежнему не хотят работать на заводах
Мария Шакирова
Александр Авилов / Агентство «Москва»
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Выпускники колледжей редко работают по полученной специальности. Чаще всего они стараются устроиться на работу водителями, менеджерами по продажам или администраторами, выяснил рекрутинговый сервис HeadHunter. К этому выводу аналитики сервиса пришли, проанализировав 3,3 млн резюме кандидатов со средним специальным образованием, которые были активны с 1 января по 23 апреля 2025 г.

Оказалось, что большая часть резюме (5,8%) приходится на профессию водителя. По данным hh.ru, медиана ожидаемой зарплаты в этой области составляет 93 100 руб. Второе место занимают менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,5%). Здесь медианная зарплата равна 69 400 руб. Наконец, замыкают тройку самых популярных у выпускников профессий администраторы (4,2%) с доходом в 57 400 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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