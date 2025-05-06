Выпускники колледжей чаще всего идут в водители и менеджеры по продажам

Выпускники колледжей редко работают по полученной специальности. Чаще всего они стараются устроиться на работу водителями, менеджерами по продажам или администраторами, выяснил рекрутинговый сервис HeadHunter. К этому выводу аналитики сервиса пришли, проанализировав 3,3 млн резюме кандидатов со средним специальным образованием, которые были активны с 1 января по 23 апреля 2025 г.