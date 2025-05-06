Выпускники колледжей чаще всего идут в водители и менеджеры по продажам

Выпускники колледжей чаще всего идут в водители и менеджеры по продажамОни по-прежнему не хотят работать на заводах
Выпускники колледжей редко работают по полученной специальности. Чаще всего они стараются устроиться на работу водителями, менеджерами по продажам или администраторами, выяснил рекрутинговый сервис HeadHunter. К этому выводу аналитики сервиса пришли, проанализировав 3,3 млн резюме кандидатов со средним специальным образованием, которые были активны с 1 января по 23 апреля 2025 г.
Оказалось, что большая часть резюме (5,8%) приходится на профессию водителя. По данным hh.ru, медиана ожидаемой зарплаты в этой области составляет 93 100 руб. Второе место занимают менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,5%). Здесь медианная зарплата равна 69 400 руб. Наконец, замыкают тройку самых популярных у выпускников профессий администраторы (4,2%) с доходом в 57 400 руб.