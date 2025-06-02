Многие компании работают с кадрами вслепую

Отсюда, продолжает Данилова, неудачные наймы, сорванные дедлайны и постоянная текучесть персонала. Управлять таким процессом без должной автоматизации крайне сложно: невозможно отследить, как работают рекрутеры, какие каналы действительно эффективны и на каком этапе теряются кандидаты. «Все это напрямую влияет на бизнес: от того, насколько точно и быстро вы нанимаете нужных людей, зависит и качество продукта, и прибыль, и стабильность команды. Компании, которые не инвестируют в подбор и не автоматизируют процессы, теряют деньги буквально на каждом шагу», – говорит она и добавляет: даже если кандидат успешно проходит отбор, без необходимой аналитики процессы его адаптации тоже остаются непрозрачными. Новичков недостаточно погружают в работу, не выстраивают маршрут, не дают обратную связь. Это бьет по вовлеченности, начиная с первых недель работы.