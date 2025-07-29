В небольших городах России растет спрос на фрилансеров

О такой тенденции говорят и в сервисе «Авито услуги». По его данным, в первом полугодии 2025 г. спрос на специалистов в сферах IT, дизайна и маркетинга год к году увеличился в 2,6 раза в городах с населением до 100 000 жителей и более чем в 6 раз в населенных пунктах на 100 000–250 000 человек. В частности, местные предприниматели все чаще обращаются за цифровыми услугами, настройкой ChatGPT и других ИИ-решений, при этом без трудоустройства в штат. Рост интереса к услугам фрилансеров за пределами областных центров объясняется активным развитием малого и среднего бизнеса, который становится движущей силой экономического роста в этих регионах, полагает руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито услугах» Александр Семочкин. По его словам, в малых городах зачастую не хватает узкопрофильных специалистов или их услуги требуются на непостоянной основе. Именно поэтому предприниматели все чаще прибегают к помощи фрилансеров.