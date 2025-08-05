Москвичам рассказали о профессиональных навыках будущего

Москвичам рассказали о профессиональных навыках будущегоДля успешного развития карьеры эксперты рекомендовали развивать не только профессиональные, но мягкие и цифровые навыки
31 июля в Москве в преддверии форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в новом кампусе МГТУ им. Баумана прошел паблик-ток на тему «Профессии будущего». Спикерами мероприятия были московские профессионалы, построившие успешную карьеру в различных отраслях: градостроении, транспорте, медицине, финансах. Они рассказали о том, каким был их профессиональный путь и как их специальность меняется благодаря развитию технологий.
Модератором встречи выступила директор Центра развития карьеры правительства Москвы Татьяна Коломиец. Она рассказала о том, как построила карьеру, пройдя конкурс на стажировку, и впоследствии возглавила направление в столичной администрации.
Одна из участниц мероприятия – топ-менеджер группы ВТБ Светлана Толкачева в своем выступлении говорила о глобальных трендах рынка труда. Одной из определяющих тенденций последнего десятилетия она назвала переход к экономике услуг. По мнению эксперта, услуги – сфера номер один для профессионального развития, поскольку они увеличивают добавленную стоимость товаров. «Если вы производите товары, для того чтобы повысить доход, к ним нужно предлагать услуги – например, покупку подписки», – обращает внимание Толкачева.
Экономика услуг занимает все большую долю ВВП. По оценкам McKinsey, к 2030 г. около 70% новых рабочих мест будут созданы именно в сервисных сферах. Этот тренд усиливает спрос на развитые soft skills (мягкие навыки – социальные навыки, отвечающие за коммуникацию и работу в команде) – важно уметь выстраивать отношения, управлять вниманием, договариваться.
Толкачева также отметила: для успешной карьеры необходимо работать над тремя типами навыков: профессиональными, мягкими и цифровыми. «У каждого человека должен быть свой план развития всей триады навыков как минимум на год», – заключила эксперт.
По мере того как автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) берут на себя все больше рутинных функций, продолжается рост спроса на такие навыки, как креативность, критическое мышление и эмоциональный интеллект, соглашается директор по персоналу HR-tech-компании «Хантфлоу» Полина Петрова. По ее словам, аналитика становится новой грамотностью: «Сейчас способность понимать данные и принимать на их основе решения требуется не только от самих аналитиков, но и от маркетологов, рекрутеров, менеджеров».
Это мнение подтверждается личным опытом участников паблик-тока. Геоинженер Екатерина Питель рассказала о проекте департамента информационных технологий «Цифровой двойник Москвы», которым она руководит. Цифровой двойник Москвы – это точная 3D-копия столицы, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. Он помогает планировать строительство жилых, промышленных, социальных объектов, принимать управленческие решения и контролировать ход строительства. Питель рассказала, что по мере развития в строительстве заинтересовалась аналитикой данных, что впоследствии помогло ей продвинуться по карьерной лестнице и возглавить масштабный проект.
Что такое «Москва 2030»
Каждый выступающий отметил: их профессия трансформируется благодаря развитию технологий. Заместитель генерального директора Аналитического центра Москвы Тимур Шакиров, экономист по специальности, обратил внимание на пользу междисциплинарных знаний и цифровых навыков: «Мы анализируем большие исходные данные, которые занимают, например, если мы говорим про Excel, миллионы строк. И стандартные методы программного обеспечения Microsoft Office уже могут не позволять эту информацию обрабатывать. Тогда человек, который умеет программировать, получает конкурентное преимущество на рынке труда, даже если его базовое образование экономическое». По словам Шакирова, сплав экономики и программирования рождает новое поколение экономистов, которые эффективнее своих предшественников умеют работать с большими объемами информации.
«Ключевые мегатренды – развитие ИИ, рост экономики услуг и стремительное расширение сферы data-driven (бизнес-подход, базирующийся на управлении данными) решений – меняют запрос к профессиям и навыкам», – резюмирует Петрова.
Сейчас появляются новые роли – от ИИ-ассистентов до дизайнеров пользовательского опыта. Но в целом профессии будущего – это не столько список новых ролей, сколько новое сочетание компетенций и трансформация подходов к работе, подчеркивает Петрова. По ее словам, в будущем будут востребованы способность строить горизонтальные команды, постоянное переобучение, умение быть связующим звеном между технологиями и людьми. «Уже сейчас выигрывают те, кто умеет работать с ИИ, но не забывают про важность человеческой роли», – заключает эксперт.