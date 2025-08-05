Москвичам рассказали о профессиональных навыках будущего

Каждый выступающий отметил: их профессия трансформируется благодаря развитию технологий. Заместитель генерального директора Аналитического центра Москвы Тимур Шакиров, экономист по специальности, обратил внимание на пользу междисциплинарных знаний и цифровых навыков: «Мы анализируем большие исходные данные, которые занимают, например, если мы говорим про Excel, миллионы строк. И стандартные методы программного обеспечения Microsoft Office уже могут не позволять эту информацию обрабатывать. Тогда человек, который умеет программировать, получает конкурентное преимущество на рынке труда, даже если его базовое образование экономическое». По словам Шакирова, сплав экономики и программирования рождает новое поколение экономистов, которые эффективнее своих предшественников умеют работать с большими объемами информации.