Почему звонки по телефону стали признаком дурного тона

Уже несколько недель подряд мне на мобильный звонит какой-то человек, но его номер на телефоне не отображается. Я не беру трубку – не потому, что абонент анонимный, а потому, что не беру трубку почти никогда. Мне странно: почему, если человек позвонил мне один раз, а я ему не ответил, он не пришлет мне sms или сообщение в мессенджере? Может быть, он не слышал ни о WhatsApp, ни о Telegram, ни о Slack? А они делают удобной жизнь не только отдельных людей, но и целых компаний. Этот человек позвонил мне еще три раза в тот же день, а потом пять раз на следующий. Я очень переживал, но ответить не мог, так как он как будто нарочно звонил в самые неподходящие моменты. И я понял, что в наши дни любой момент не подходящий для ответа на телефонный звонок.

Есть несколько причин, по которым сегодня до меня почти невозможно дозвониться.