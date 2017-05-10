Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как офисным сотрудникам извлечь пользу из своих страхов

Страх был базовым инстинктом наших далеких предков, позволявшим избегать опасности. Сердце колотится, слух и зрение обостряются до предела, мышцы напрягаются, по коже бегут мурашки. Страх подсказывает: беги, прячься! Времена изменились, а вместе с ними трансформировались и страхи: «Он меня уволит!», «Я провалю проект!», «Меня обманет партнер!», «Я разорюсь!», «Я не справлюсь!», «Конкуренты плетут интриги, мне не выстоять!»

Cтрах обычно надевает маску. Принято считать, что бояться стыдно. За маской клоуна скрывается страх оказаться ненужным, за маской души компании – страх поражений, серой мышки – страх привлечь внимание, храброго портняжки – страх позорного бегства. Носители масок зачастую выбирают неверные поведенческие стратегии. Серая мышка остается без бонусов и продвижения. Храбрый портняжка, рвущийся в бой во всех офисных конфликтах, лишается работы. Душа компании, желая сохранить всеобщее расположение, идет на компромисс с собственными стремлениями.

Однако, как всякий базовый инстинкт, страх полезен. Он мобилизует и служит толчком к поступку, который может спасти в критической ситуации, повышает продуктивность мышления и запускает активность, учит держать удар, обходить опасные места и, если нужно, идти напролом. Но если со страхом работать неправильно, можно только усугубить проблему. Скажем, выбирать самые простые пути, не желая замечать препятствия; бросаться в атаку, когда загнан в угол; лгать или перекладывать ответственность на другого.

Нужно действовать по плану: осознать – принять – проработать. Для начала необходимо принять сам факт: «Да, я боюсь своего начальника», «Я боюсь провалить проект», «Я боюсь потерять работу».