Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Советы юриста: Закон о необоснованной налоговой выгоде: последствия для бизнеса

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С 19 августа 2017 г. вступает в силу закон о необоснованной налоговой выгоде. Ожидается, что нововведения станут переломными для практики налоговых споров. Основные нововведения таковы.

Формальных оснований – например, подписания договоров или актов приема-передачи неустановленными или неправомочными лицами – станет недостаточно для налоговых доначислений. Ранее, если в ходе проверки инспектора ставили под сомнение достоверность подписи на первичных документах, они проводили почерковедческую экспертизу. Если оказывалось, что документ подписан недостоверным или неуполномоченным лицом, проверяющие получали веский аргумент для налоговых доначислений.

Нарушение контрагентом предприятия налогового законодательства – недостаточное основание для налоговых доначислений. Ранее, если при проверке сделки выяснялось, что контрагент компании уклоняется от уплаты налогов, то это признавалось весомым аргументом для налоговых доначислений компании.

Оба этих нововведения защищают интересы бизнеса. Некорректная подпись в акте приема-передачи или недобросовестность контрагента и похожие причины не смогут стать достаточными основаниями для налоговых доначислений. Вместе с тем практика работы налоговых органов в будущем тоже изменится – они будут искать иные доказательства. Сегодня сбор доказательств в основном строится на допросе номинального генерального директора, а также почерковедческой экспертизе, но они утратят значимость.