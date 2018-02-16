Шесть специальностей для молодежи без диплома

Почти 30% студентов работают или стажируются еще во время учебы. В каких отраслях работодатели готовы дать шанс таким соискателям? Вот наиболее популярные позиции для студентов.

Ресторанный бизнес

Официант (14 000-40 000 руб. в месяц с учетом чаевых) — одна из самых популярных позиций для вчерашних школьников. Для 12% соискателей эта работа становится первой в жизни. Правда, до 18 лет устраиваться можно только в те заведения, где не предполагается ночных смен. Постановлением правительства от 25 февраля 2000 г. № 163 несовершеннолетним запрещается трудиться в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, на производстве, перевозке и в торговле спиртными напитками, табачными изделиями. Всего в постановлении перечислено более 2200 должностей, на которых до 18 лет работать нельзя.

С позиции официанта можно дорасти до главного по смене, затем — менеджера заведения, а дальше, получив недостающие знания, — и до управляющего рестораном или сетью. Есть много примеров, когда студент, устроившийся на временную подработку, делал успешную карьеру в ресторанном бизнесе. Управляющие кафе и ресторанами с дипломами инженеров встречаются довольно часто.

Продажи, закупки, маркетинг

В сфере продаж, закупок и партнерского маркетинга (event-маркетинга) главным по-прежнему остается человеческий фактор. Общительность можно развить, но многие люди обладают этим качеством от природы. Немного опыта «в поле» — и специалист без диплома превращается в успешного менеджера по продажам. Средний заработок на такой должности составляет 20 000-50 000 руб. с учетом комиссионных. Чем дороже товары или услуги, которые продает менеджер, тем выше его доход.

Дополнив опыт образованием (оно все-таки нужно!), менеджер по продажам может дорасти до должности начальника отдела продаж и даже коммерческого директора. Очень важно регулярно посещать тренинги, осваивать новые инструменты продаж и следить за изменениями в поведении клиентов. Распространенное мнение, что продавать легко и любой с этим справится, – миф. Поэтому хорошие менеджеры по продажам никогда не останутся без работы.

Похожая ситуация на рынке недвижимости: начать можно без образования и опыта работы, а при наличии интереса к профессии и дальнейшего образования реально сделать хорошую карьеру.

Маркетинг в социальных сетях

Активность в социальных сетях тоже может стать профессией. Молодых блогеров, которым удалось привлечь множество подписчиков, с удовольствием нанимают компании. По закону заключение трудового договора возможно уже с 14 лет, но при условии согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства.

Увлеченные социальными сетями энтузиасты не имеют дипломов, но практический опыт маркетинга в социальных сетях, понимание методов привлечения аудитории и чутье у них есть. Этого бывает достаточно для старта, хотя для дальнейшей карьеры диплом маркетолога все равно понадобится. В среднем специалист зарабатывает 30 000-40 000 руб. за один проект. Часто SMM-менеджеры работают удаленно на нескольких разных клиентов.

Программисты

Даже в области высоких технологий можно стартовать без диплома. Уже около десяти лет отложенные трудовые договоры с перспективными студентам заключают компании энергетической отрасли, ВПК, авиастроители, например «Сухой» и «Туполев». Многие резиденты технополисов, в частности технополиса «Москва», заключают договоры не только со студентами, хорошо зарекомендовавшими себя на практике и стажировке, но и со школьниками. Технополисы и технопарки вполне можно рассматривать как стартовые площадки для карьеры в области высоких технологий. Там и обучат, и с потенциальными работодателями познакомят.

Время от времени в крупные IT-компании попадают, к примеру, программисты без диплома. Работодателям важно, чтобы соискатель прошел все тесты, а каким образом потенциальный сотрудник получал знания и навыки, директоров по персоналу не беспокоит. Это не распространенная практика – шанс у талантливых ребят есть, но пренебрегать образованием все равно не стоит. Начинающим программистам на старте предложат 15 000–40 000 руб.

Мастера салонов красоты и музыканты

В индустрии красоты есть много специальностей, которые требуют лишь небольшого обучения и чувства вкуса: мастера по маникюру, наращиванию ресниц или плетению кос. Зарплаты колеблются в зависимости от статуса салона, но в среднем мастера зарабатывают по 25 000-40 000 руб. в месяц.

При наличии таланта без диплома можно попробовать себя и в творческих профессиях. Играть в оркестре без диплома консерватории вряд ли получится, но подрабатывать, исполняя популярные песни в собственной аранжировке на разных мероприятиях, вполне можно.

Предприниматели

Многие бизнесмены начинали свою карьеру без всякого диплома. Если есть интересная идея собственного бизнеса, не надо откладывать ее реализацию до окончания вуза. Но легким предпринимательство не бывает, нужны знания во многих областях, высшее образование все равно нужно получить.

Оно дает не столько конкретные навыки, сколько умение широко мыслить и искать информацию.