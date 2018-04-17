Как бизнесмену защитить репутацию в интернете
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Безукоризненная репутация очень важна – она привлекает клиентов и партнеров, что позитивно влияет на выручку и прибыль, формирует доверие к бизнесмену. Обвинения в нарушении закона, этических норм, в недобросовестности – основной способ его очернения. Например, совладелец модельного агентства, продавший долю в бизнесе другим совладельцам и недовольный низкой, по его мнению, ценой, решил уничтожить агентство и стал распространять порочащую информацию. Такие обвинения не только причинят ущерб репутации, но и могут привести к проверке правоохранительными органами и поставить бизнес под угрозу исчезновения. Мишенью для удара обычно становится владелец или топ-менеджер компании. Конкуренты, партнеры по бизнесу, рейдеры, воздействуя на жертву, могут пытаться склонить ее к нужному решению или определенному действию.
В своей практике мы чаще всего сталкивались с ситуациями, когда оппоненты порочат вполне законопослушного бизнесмена. Причем, по моему мнению, чем чище и законнее бизнес, тем уязвимее предприниматель для оппонентов, ведь он связан законными способами противодействия клевете. В то же время многие успешные бизнесмены имеют «скелеты в шкафу», которые с радостью вытаскивают на свет божий недоброжелатели. Но часто серьезность правонарушения не сопоставима с масштабом репутационного скандала. Из мухи делают слона.
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