Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: Чем опасен совместный бизнес с друзьями

Совместный бизнес с друзьями. Какие существуют риски и как их предупредить?

О чем необходимо договориться заранее, чтобы сохранить и бизнес, и дружбу
Максим Солнцев, председатель правления СДМ-банка
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Друзья создают компании, и многие из них успешны. Но случаются и разочарования. Рабочие проблемы могут разрушить дружбу, а различия во взглядах совладельцев-друзей – негативно повлиять на бизнес. Недаром говорят, что стоит сто раз подумать, прежде чем создавать бизнес с другом. Любой бизнесмен, учреждающий компанию вместе с друзьями, сталкивается с пятью главными рисками.

1. Финансовые потери. Они могут быть выше, чем при открытии бизнеса с партнерами – посторонними людьми. Вы доверяете друзьям, поэтому реже вмешиваетесь и контролируете их действия. И однажды обнаруживается, что чрезмерная лояльность к друзьям нанесла значительный ущерб бизнесу.

2. Непрофессионализм. Ваш друг – активный, веселый, бескорыстный человек, который всегда поможет и никогда не откажет. Однако в бизнесе этот надежный товарищ может оказаться недисциплинированным лентяем, безответственным и фамильярным. И вам придется либо справляться со всем в одиночку, либо отказываться от сотрудничества – а значит, и от дружбы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике