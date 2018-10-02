Совместный бизнес с друзьями. Какие существуют риски и как их предупредить?
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Друзья создают компании, и многие из них успешны. Но случаются и разочарования. Рабочие проблемы могут разрушить дружбу, а различия во взглядах совладельцев-друзей – негативно повлиять на бизнес. Недаром говорят, что стоит сто раз подумать, прежде чем создавать бизнес с другом. Любой бизнесмен, учреждающий компанию вместе с друзьями, сталкивается с пятью главными рисками.
1. Финансовые потери. Они могут быть выше, чем при открытии бизнеса с партнерами – посторонними людьми. Вы доверяете друзьям, поэтому реже вмешиваетесь и контролируете их действия. И однажды обнаруживается, что чрезмерная лояльность к друзьям нанесла значительный ущерб бизнесу.
2. Непрофессионализм. Ваш друг – активный, веселый, бескорыстный человек, который всегда поможет и никогда не откажет. Однако в бизнесе этот надежный товарищ может оказаться недисциплинированным лентяем, безответственным и фамильярным. И вам придется либо справляться со всем в одиночку, либо отказываться от сотрудничества – а значит, и от дружбы.
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