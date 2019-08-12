Как работнику пожаловаться на работодателя

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Сотруднице крупной компании – производителя потребительских товаров в течение полугода вынесли пять дисциплинарных взысканий, а потом уволили. Сотрудница посчитала, что работодатель просто решил избавиться от нее. Женщина пожаловалась в государственную инспекцию труда (ГИТ), Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию. Каждая инстанция провела проверку, а компании пришлось неоднократно доказывать обоснованность своих действий.

Такие истории происходят все чаще, особенно в крупных организациях. Статья 46 Конституции гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав, в том числе трудовых. Если сотрудник решит, что работодатель поступил неправильно, он имеет право пожаловаться. И работодателю надо быть к этому готовым. Трудовой кодекс дает сотруднику два основных способа обжаловать действия работодателя. Первый – обратиться в ГИТ. Ведомство обязано изучить информацию и может инициировать внеплановую проверку. Второй вариант – обратиться с иском в суд – самому или через адвоката. Более 90% жалоб направляется в первые две инстанции – в ГИТ и суд. Но никто не запрещает пожаловаться и в любые другие инстанции – Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию, санэпидемстанцию, профсоюз и т. п.

ГИТ – основная организация в сфере регулирования трудовых отношений, но ее полномочия ограничены. Инспекция проверяет жалобы в том числе на незаконное применение взысканий, нарушения выплаты зарплаты, несоответствие условий труда нормативам, непредоставление льгот, нарушения в оформлении документов. При этом ведомство не может напрямую привлечь компанию к ответственности, отменить взыскание, восстановить на работе и т. д. Инспекция только выносит предписание устранить нарушение. Уже потом в зависимости от развития ситуации возможно и судебное разбирательство.

Однако, если сама инспекция труда не имеет права проверить работодателя, она обязательно передаст информацию тем, кто имеет. Иногда для этого и жалоба не нужна. Если Фонд социального страхования, получив от компании данные по страховым взносам, увидит ошибки, то сообщит об этом в ГИТ. А инспекция уже придет в организацию с проверкой.