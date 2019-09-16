Пять опасных ошибок при покупке склада, магазина или офиса

Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Пять ошибок при покупке склада и офиса

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Последствия ошибок при покупке офиса, склада или бизнес-центра плачевны для покупателя: судебные тяжбы, финансовые потери, снос зданий. Вот пять наиболее распространенных ошибок приобретателей недвижимости.

1. Покупатели не анализируют судебную историю продавца. Предприниматель перед покупкой склада заказал выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он увидел, что права продавца на имущество зарегистрированы должным образом. Но когда после заключения договора купли-продажи и перевода аванса продавцу он обратился в Росреестр, в регистрации перехода права собственности ему отказали. Оказалось, что за время, прошедшее с получения покупателем выписки, прошло судебное заседание, в котором продавец являлся ответчиком в имущественном споре. Суд наложил запрет на сделки с его имуществом. Покупателю пришлось взыскивать аванс через суд.

Выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта и зарегистрированных правах не всегда достаточно. Перед покупкой предпринимателю следует изучить банк решений арбитражных судов и сайты судов общей юрисдикции на открытые судебные дела в отношении продавца. Так можно спрогнозировать, например, возможный судебный арест объекта в будущем.

2. Покупатели не учитывают особенности приобретаемой недвижимости. Как правило, в ЕГРН содержатся и сведения об ограничении прав и обременении здания или помещения. Если здание сдано в аренду, новый собственник не сможет расторгнуть договор аренды, если только это не предусмотрено самим этим договором. То же самое и в отношении сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением). Если им обременена приобретаемая недвижимость, снять его вряд ли удастся. Еще перед сделкой следует подумать, не помешают ли в будущем третьи лица владеть купленным зданием или помещением.