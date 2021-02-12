Мы нашли арматурную компанию, которая продавала производство в свободной экономической зоне Хамрия эмирата Шарджа. Приобретя его, мы в этой же зоне зарегистрировали свою новую фирму. Нашей целью был выход на рынок Ближнего Востока и Северной Африки, включая Алжир, Кувейт и Египет. Изначально мы рассчитывали, что на ОАЭ будет приходиться половина всех наших продаж на Ближнем Востоке, а фактически получилось 20%. Оказалось, что свободная зона не открывает двери на внутренний рынок конкретно Арабских Эмиратов. Если вы обосновались в свободной зоне, вас долго не будут воспринимать как серьезного делового партнера без местных связей. И если нужны продажи внутри страны, лучше действовать через местного партнера.