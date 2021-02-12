Как русскому бизнесу стартовать в ОАЭЧетыре урока преодоления местных трудностей
В ОАЭ работает более 3000 российских компаний, в основном в таких секторах, как недвижимость, производство, торговля и телекоммуникации. Но при всей привлекательности Ближнего Востока россияне могут столкнуться с рядом трудностей, связанных с местными особенностями организации бизнеса. Компания «Пензтяжпромарматура» (ПТПА) производит трубопроводную арматуру для нефтегазовой отрасли.
В 2016 г. для выхода на Ближний Восток мы открыли промышленную площадку PTPA Middle East в ОАЭ. Нам удалось получить заказы крупных игроков на Ближнем Востоке – Adnoc, Sonatrach, Cosider, но пришлось преодолеть множество препятствий. Вот четыре урока, которые могут быть полезны тем, кто думает об открытии своего дела на побережье Персидского залива.
1. Свободная зона имеет ограничения. Самый легкий вариант открытия бизнеса в ОАЭ – регистрация в свободных экономических зонах (free zone). Это деловые районы на территории Эмиратов, в которых иностранные инвесторы могут вести бизнес без участия местного партнера. Компания пользуется всеми преимуществами свободной зоны – льготным налогообложением, отсутствием таможенных сборов и ограничений на вывоз капитала, резидентскими визами, развитой инфраструктурой и т. д.
В конце 2020 г. в ОАЭ был разработан новый указ, снимающий давние ограничения на иностранную собственность, включая требование о том, чтобы местные компании в обязательном порядке на 51% принадлежали гражданам ОАЭ. Он постепенно будет вступать в силу. Поэтому сейчас российским компаниям лучше подождать 2–3 месяца с открытием фирмы в ОАЭ. Сначала каждый эмират должен до конца определить, как он реализует новый закон об отмене ограничений на иностранную собственность. К тому же в ближайшем будущем можно ждать снижения цен на услуги регистрации компаний в свободных зонах.
Мы нашли арматурную компанию, которая продавала производство в свободной экономической зоне Хамрия эмирата Шарджа. Приобретя его, мы в этой же зоне зарегистрировали свою новую фирму. Нашей целью был выход на рынок Ближнего Востока и Северной Африки, включая Алжир, Кувейт и Египет. Изначально мы рассчитывали, что на ОАЭ будет приходиться половина всех наших продаж на Ближнем Востоке, а фактически получилось 20%. Оказалось, что свободная зона не открывает двери на внутренний рынок конкретно Арабских Эмиратов. Если вы обосновались в свободной зоне, вас долго не будут воспринимать как серьезного делового партнера без местных связей. И если нужны продажи внутри страны, лучше действовать через местного партнера.
Наиболее эффективный способ его найти – заручиться поддержкой влиятельного местного бизнесмена. Многие из них, в том числе дальние родственники эмиров, официально открывают компании для поддержки иностранных инвесторов, которые хотят вести бизнес на территории страны. Найти такую компанию можно простым поиском в интернете. Если есть сомнения, можно навести справки в российском посольстве или торговом представительстве. Чтобы проверить уровень влияния вашего потенциального партнера, попросите его организовать тестовую поставку и договоритесь о своем присутствии на переговорах. Если на встречу придут руководители компании, которую вы хотели бы видеть в числе ваших заказчиков, а беседа будет носить теплый, непринужденный характер, вы вполне можете доверять своему арабскому партнеру.