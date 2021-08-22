1. Ненужная серверная комната. Собственная серверная – существенная обуза. Если рабочее пространство легко перевезти, технологическое помещение просто так не вывезешь, нужна целая процедура. Кроме того, в новом месте под оборудование нужно отдельное пространство. В серверной «Мегаплана» много лет стояло полтора десятка машин: интернет-шлюз с VPN, четыре компьютера файлового хранилища, бухгалтерский терминал, четыре гипервизора для внутренних нужд, серверы телефонии и «1С».