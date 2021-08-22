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Как оптимизировать офис для работы в гибридном режиме

Шесть организационно-технических проблем, которые придется решать
Сергей Козлов , генеральный директор компании «Мегаплан»

За полтора года гибридная посещаемость стала привычной во многих офисах: сотрудники работают дома, из другого города, бывают в офисе 2–3 раза в неделю. В рабочих помещениях все меньше закрепленных мест, работники формируют новую этику пользования общими зонами. Как мотивировать команду и оптимизировать площади?

Если до самоизоляции в Москве сотрудники «Мегаплана» приходили на работу каждый день, то сейчас больше половины сотрудников полностью перешли на удаленный режим, у трети гибридный график. Очень немногие бывают в офисе каждый день.

Благодаря этому мы переехали в помещение площадью в пять раз меньше, чем до пандемии, но пришлось снять отдельно небольшой склад и решить ряд организационно-технических проблем.

1. Ненужная серверная комната. Собственная серверная – существенная обуза. Если рабочее пространство легко перевезти, технологическое помещение просто так не вывезешь, нужна целая процедура. Кроме того, в новом месте под оборудование нужно отдельное пространство. В серверной «Мегаплана» много лет стояло полтора десятка машин: интернет-шлюз с VPN, четыре компьютера файлового хранилища, бухгалтерский терминал, четыре гипервизора для внутренних нужд, серверы телефонии и «1С».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных