Как оптимизировать офис для работы в гибридном режимеШесть организационно-технических проблем, которые придется решать
За полтора года гибридная посещаемость стала привычной во многих офисах: сотрудники работают дома, из другого города, бывают в офисе 2–3 раза в неделю. В рабочих помещениях все меньше закрепленных мест, работники формируют новую этику пользования общими зонами. Как мотивировать команду и оптимизировать площади?
Если до самоизоляции в Москве сотрудники «Мегаплана» приходили на работу каждый день, то сейчас больше половины сотрудников полностью перешли на удаленный режим, у трети гибридный график. Очень немногие бывают в офисе каждый день.
Благодаря этому мы переехали в помещение площадью в пять раз меньше, чем до пандемии, но пришлось снять отдельно небольшой склад и решить ряд организационно-технических проблем.
1. Ненужная серверная комната. Собственная серверная – существенная обуза. Если рабочее пространство легко перевезти, технологическое помещение просто так не вывезешь, нужна целая процедура. Кроме того, в новом месте под оборудование нужно отдельное пространство. В серверной «Мегаплана» много лет стояло полтора десятка машин: интернет-шлюз с VPN, четыре компьютера файлового хранилища, бухгалтерский терминал, четыре гипервизора для внутренних нужд, серверы телефонии и «1С».