В России подано лишь 40 уведомление о получении статуса самозанятых – «Коммерсантъ»

За первые три месяца двухлетних налоговых каникул для самозанятых в России подано всего 40 уведомлений о получении этого статуса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФНС, полученные от бизнес-омбудсмена Бориса Титова. На учет в налоговых органах за первый квартал 2017 г. было поставлено 27 россиян и 13 иностранцев.

Налоговые каникулы действуют с 2017 г. для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Это касается трех категорий – сиделок и нянь, репетиторов, а также домработниц. По оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.

Самозанятые не спешат легализовать свой статус и через патентную систему, зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя. В Москве в 2016 г. было куплено 1300. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений, сообщили изданию в департаменте экономической политики Москвы. Стоимость таких патентов в столице составляет 19 800 руб. в год. К этому добавляется обязанность плачивать страховые взносы - минимум 27 990 руб. в 2017 г.

Внедрение института самозанятых «фактически провалилось», заявил Титов. Принятый закон, по его мнению, не решает главной задачи — массовому выходу из тени самозанятых, в том числе из-за узкого спектра профессий. Сам он обещает настаивать на регистрации самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 000 до 20 000 руб. в год.

Гендиректор компании «Помогатель», на сайте которой зарегистрировано более 500 000 нянь, домработниц, сиделок и репетиторов, Михаил Сорокин считает, что в этих сферах 99% работников трудятся без оформления необходимых документов.