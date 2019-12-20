Журналисты могут стать владельцами компании – поставщика новостей для «Банки.ру»
Основатель и акционер «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев предложил передать ООО «Банковские новости» – основного поставщика контента для финансового портала – в собственность журналистам. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Так Ильин-Адаев предлагает разрешить конфликт интересов, на который ранее указывал другой акционер «Банки.ру» – американский фонд Russia Partners. У семьи Ильина-Адаева 60% акций, остальное у фонда.
«Банки.ру» – крупнейший финансовый портал рунета, включающий финансовый супермаркет, информационное агентство, тематические форумы и интерактивные сервисы. Хотя бы раз в месяц, по данным исследовательской компании Mediascope, сайтом banki.ru на десктопах и мобильных устройствах пользуется почти 6,4 млн россиян старше 12 лет (статистика за сентябрь 2019 г.). В 2018 г. выручка «Банки.ру», по данным самой компании, составила порядка 1 млрд руб.
Три года назад после принятия закона об ограничении иностранцев в СМИ «Банки.ру» выделили производство контента в отдельную компанию – «Банковские новости». Ею полностью владеет семья Ильина-Адаева. С «Банки.ру» эта компания работает по договору, одно из условий которого – предоставление помещения для работы редакции.
Недавно редакция получила от гендиректора «Банки.ру» Динары Юнусовой уведомление о расторжении договора на поставку контента и требование освободить помещение, сообщил в начале декабря Ильин-Адаев. Он расценил это как попытку Russian Parnters выдавить его из совместного бизнеса.
Фонд в свою очередь заявил, что сделка с «Банковскими новостями» – прямой конфликт интересов акционеров. Ильин-Адаев на момент заключения контракта с редакцией был гендиректором «Банки.ру» и провел сделку без должного одобрения второго акционера, утверждает фонд. Кроме того, контракт был якобы заключен по завышенной цене. Ильин-Адаев с этими претензиями не согласен.
Теперь он предложил Russian Partners продать «Банковские новости» журналистам по номинальной стоимости в 10 000 руб. Журналисты смогут полностью самостоятельно управлять этим бизнесом, утверждает он. По словам Ильина-Адаева, редакция идею поддержала. Официальное предложение Russian Partners он направит в понедельник, 23 декабря. Директор по инвестициям Russia Partners Александр Лупачев сообщил «Ведомостям», что фонд на данный момент не получал от Ильина-Адаева каких-либо предложений.
Юнусова не считает продажу «Банковских новостей» разрешением ситуации. Более эффективным она считает возвращение «Банковских новостей» в структуру «Банки.ру» или обратный перевод журналистов в штат финансового портала. От регистрации СМИ при этом можно отказаться, полагает Юнусова, но решать – акционерам.