Журналисты могут стать владельцами компании – поставщика новостей для «Банки.ру»

«Банки.ру» – крупнейший финансовый портал рунета, включающий финансовый супермаркет, информационное агентство, тематические форумы и интерактивные сервисы. Хотя бы раз в месяц, по данным исследовательской компании Mediascope, сайтом banki.ru на десктопах и мобильных устройствах пользуется почти 6,4 млн россиян старше 12 лет (статистика за сентябрь 2019 г.). В 2018 г. выручка «Банки.ру», по данным самой компании, составила порядка 1 млрд руб.