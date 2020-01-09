Новогоднюю киногонку в России выиграла комедия о перевоспитании мажора

Жители России в новогодние праздники (1-7 января) потратили на билеты в кино 3,6 млрд руб., следует из предварительных данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». По сравнению с началом прошлого года кинотеатры не досчитались не меньше 5% кассы, говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Это произошло из-за того, что две из трёх крупнейших отечественных премьер на Новый год не оправдали надежд зрителей, а крупного голливудского блокбастера в прокате не оказалось, считают сотрудники кинотеатров.