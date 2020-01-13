Татьяна Лысова стала первым заместителем главного редактора «Медузы»
Бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. Она возглавит московское бюро издания, которое сейчас создается.
В московское бюро войдут сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований «Медузы». В этом году издание планирует выпускать больше эксклюзивов и наращивать экспертизу по новым направлениям, а также «работать над глубиной и качеством своих историй».
«Это трансфер года для российского медийного рынка. Мы уверены, что вместе с Татьяной Лысовой «Медуза» станет гораздо сильнее»
Лысова рассказала «Ведомостям», что в первую очередь будет заниматься созданием московского бюро, в котором уже сейчас работает около 15 человек и число сотрудников будет расти. Его нужно будет официально аккредитовать в МИД России, добавила она. «Мне предстоит создать тут сплоченную команду и улучшить ее взаимодействие с основной редакцией в Риге. Для меня «Медуза» – очень интересное издание, успешно работающее для массовой аудитории, очень современное и постоянно развивающееся. Так что это для меня профессиональный вызов, мне будет чему учиться», – заявила Лысова.
«Медуза» как СМИ не зарегистрирована в России. «Пока речь только про аккредитации МИДа для журналистов», – уточнил в беседе с «Ведомостями» главный редактор издания Иван Колпаков.
Лысова работала в «Ведомостях» в 1999–2017 гг. С 2002 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания) она занимала пост главного редактора газеты. В марте 2018 г. она стала шеф-редактором службы политической информации «Интерфакса» и покинула эту должность в декабре 2019 г.