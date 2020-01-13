Татьяна Лысова стала первым заместителем главного редактора «Медузы»

Лысова рассказала «Ведомостям», что в первую очередь будет заниматься созданием московского бюро, в котором уже сейчас работает около 15 человек и число сотрудников будет расти. Его нужно будет официально аккредитовать в МИД России, добавила она. «Мне предстоит создать тут сплоченную команду и улучшить ее взаимодействие с основной редакцией в Риге. Для меня «Медуза» – очень интересное издание, успешно работающее для массовой аудитории, очень современное и постоянно развивающееся. Так что это для меня профессиональный вызов, мне будет чему учиться», – заявила Лысова.