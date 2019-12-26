Бывший главный редактор «Ведомостей» уходит из «Интерфакса»

Лысова работала в «Ведомостях» в 1999–2017 гг. Сначала была редактором отдела «Энергоресурсы», а затем заместителем и первым заместителем главного редактора. С 2002 по 2017 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания) Лысова была главным редактором «Ведомостей». Принимала участие в написании догмы (свода редакционных правил).