Рекламные агентства просят не штрафовать их за снятие роликов с телеэфира

Рекламные агентства просят не штрафовать их за снятие роликов с телеэфираПрофильная ассоциация обратилась к единому продавцу ТВ-рекламы
Рекламные агентства просят Национальный рекламный альянс (НРА) в ситуации кризиса на рынке смягчить требования по размещению, переносу и отмене кампаний в телеэфире. Их просьба изложена в письмах, которые альянсу передала Комиссия по малому и среднему бизнесу Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР, «Ведомости» ознакомились с этими документами).
Через НРА продается около 90% рекламы в телеэфире. АКАР представляет интересы большинства рекламных агентств в стране.
Комиссия по малому и среднему бизнесу АКАР передала НРА письма таких агентств, как TWIGA, AltCom Group, «Витрина А», Allen Media, Movie, Main Target Group. Представитель НРА подтвердил получение писем.
В 2019 г. телеканалы, по данным АКАР, заработали на рекламе 175 млрд руб. Официальных данных о том, как сокращаются бюджеты на ТВ после начала пандемии коронавируса, пока нет. Но некоторые рекламодатели этой весной совсем снимают ролики или переносят их на более поздний срок.
В апреле этот рынок снизится по сравнению с тем же периодом 2019 г. на 15%, прогнозирует НРА. Топ-менеджеры нескольких телекомпаний предсказывают более сильное падение в апреле – до 25%. Рекламная группа OMD OM прогнозирует, что по итогам 2020 г. ТВ-бюджеты сократятся на 11%.