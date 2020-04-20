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Рекламные агентства просят не штрафовать их за снятие роликов с телеэфира

Профильная ассоциация обратилась к единому продавцу ТВ-рекламы
Ксения Болецкая Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Рекламные агентства просят Национальный рекламный альянс (НРА) в ситуации кризиса на рынке смягчить требования по размещению, переносу и отмене кампаний в телеэфире. Их просьба изложена в письмах, которые альянсу передала Комиссия по малому и среднему бизнесу Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР, «Ведомости» ознакомились с этими документами).  

Через НРА продается около 90% рекламы в телеэфире. АКАР представляет интересы большинства рекламных агентств в стране.

Комиссия по малому и среднему бизнесу АКАР передала НРА письма таких агентств, как TWIGA, AltCom Group, «Витрина А», Allen Media, Movie, Main Target Group. Представитель НРА подтвердил получение писем.

В 2019 г. телеканалы, по данным АКАР, заработали на рекламе 175 млрд руб. Официальных данных о том, как сокращаются бюджеты на ТВ после начала пандемии коронавируса, пока нет. Но некоторые рекламодатели этой весной совсем снимают ролики или переносят их на более поздний срок. 

В апреле этот рынок снизится по сравнению с тем же периодом 2019 г. на 15%, прогнозирует НРА. Топ-менеджеры нескольких телекомпаний предсказывают более сильное падение в апреле – до 25%. Рекламная группа OMD OM прогнозирует, что по итогам 2020 г. ТВ-бюджеты сократятся на 11%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных