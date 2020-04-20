Рекламные агентства просят не штрафовать их за снятие роликов с телеэфира

В 2019 г. телеканалы, по данным АКАР, заработали на рекламе 175 млрд руб. Официальных данных о том, как сокращаются бюджеты на ТВ после начала пандемии коронавируса, пока нет. Но некоторые рекламодатели этой весной совсем снимают ролики или переносят их на более поздний срок.