Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

«Яндекс» продал свой первый сериал телеканалу ТНТ

Это «Проект «Анна Николаевна», созданный по заказу «Кинопоиска HD»​
Ксения Болецкая
«Проект «Анна Николаевна» /ТНТ

Телеканал ТНТ (входит в «Газпром-медиа») сообщил, что этим летом покажет сериал «Проект «Анна Николаевна». Это комедия – история первого робота-полицейского отечественного производства, который выглядит как обычная женщина.

Сериал создан киностудией «Среда» Александра Цекало по заказу видоесервиса «Кинопоиск HD», принадлежащего «Яндексу». «Проект «Анна Николаевна» – один из двух первых оригинальных сериалов, которые создал «Кинопоиск HD». Собственные сериалы видеосервис начал показывать этой весной, «Яндекс» стал первой медиакомпанией в России, не аффилированной ни с каким телеканалом, которая запустила сразу линейку собственных сериалов.

Премьера «Проекта «Анна Николаевна» прошла 26 марта, финальную, восьмую серию «Кинопоиск HD» показал 26 апреля. Одновременно на видеосервисе шел показ другого оригинального сериала – «Последний министр». «Яндекс» не сообщает, сколько подписчиков «Кинопоиска HD» посмотрело эти сериалы и каковы их бюджеты. У оригинальных проектов «Яндекса» очень разные бюджеты – 20‒50 млн руб. за эпизод, в целом это дорого по телевизионным меркам, говорили «Ведомостям» продюсеры.

«Яндекс» начал снимать сериалы

Он покажет «Министерство» о чиновниках и коррупции и детектив «Водоворот»

Перед стартом показа оригинальных проектов директор по контенту «Кинопоиска HD» Ольга Филипук рассказывала «Ведомостям», что компания оставит оригинальные сериалы только для показа на этой платформе. Это позволит привлечь внимание к сервису и сохранить лояльность подписчиков, объясняла она.

Но теперь «Кинопоиск HD» продал права на показ сериала каналу ТНТ.

Стратегия привлечения внимания подписчиков и формирования лояльности к платформе остается актуальной, уверяет Филипук: «Но мы любим экспериментировать с продвижением контента. Мы уже выпускали фильмы одновременно на «Кинопоиске HD» и в кинотеатрах, а сейчас проверим синергию онлайна и ТВ». По словам Филипук, «Проект «Анна Николаевна» привлек внимание индустрии сразу после премьеры, с предложением показать сериал обращались несколько каналов, «Кинопоиск HD» договорился с ТНТ. Во сколько обошлись каналу права на показ, стороны не раскрывают. Сериал не будет доступен на интернет-ресурсах «Газпром-медиа», заверил представитель «Яндекса».

«Проект «Анна Николаевна» выйдет на ТНТ в том временном слоте в 22.00, где сейчас успешно идет сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщает представитель «Газпром-медиа». На первой неделе показа в мае этот сериал в среднем посмотрели 11,9% зрителей 14‒44 лет в крупных городах России, приводит представитель «Газпром-медиа» данные Mediascope.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных