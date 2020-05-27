«Яндекс» продал свой первый сериал телеканалу ТНТ

Стратегия привлечения внимания подписчиков и формирования лояльности к платформе остается актуальной, уверяет Филипук: «Но мы любим экспериментировать с продвижением контента. Мы уже выпускали фильмы одновременно на «Кинопоиске HD» и в кинотеатрах, а сейчас проверим синергию онлайна и ТВ». По словам Филипук, «Проект «Анна Николаевна» привлек внимание индустрии сразу после премьеры, с предложением показать сериал обращались несколько каналов, «Кинопоиск HD» договорился с ТНТ. Во сколько обошлись каналу права на показ, стороны не раскрывают. Сериал не будет доступен на интернет-ресурсах «Газпром-медиа», заверил представитель «Яндекса».