«Яндекс» продал свой первый сериал телеканалу ТНТ

«Яндекс» продал свой первый сериал телеканалу ТНТЭто «Проект «Анна Николаевна», созданный по заказу «Кинопоиска HD»
Телеканал ТНТ (входит в «Газпром-медиа») сообщил, что этим летом покажет сериал «Проект «Анна Николаевна». Это комедия – история первого робота-полицейского отечественного производства, который выглядит как обычная женщина.
Сериал создан киностудией «Среда» Александра Цекало по заказу видоесервиса «Кинопоиск HD», принадлежащего «Яндексу». «Проект «Анна Николаевна» – один из двух первых оригинальных сериалов, которые создал «Кинопоиск HD». Собственные сериалы видеосервис начал показывать этой весной, «Яндекс» стал первой медиакомпанией в России, не аффилированной ни с каким телеканалом, которая запустила сразу линейку собственных сериалов.
Премьера «Проекта «Анна Николаевна» прошла 26 марта, финальную, восьмую серию «Кинопоиск HD» показал 26 апреля. Одновременно на видеосервисе шел показ другого оригинального сериала – «Последний министр». «Яндекс» не сообщает, сколько подписчиков «Кинопоиска HD» посмотрело эти сериалы и каковы их бюджеты. У оригинальных проектов «Яндекса» очень разные бюджеты – 20‒50 млн руб. за эпизод, в целом это дорого по телевизионным меркам, говорили «Ведомостям» продюсеры.
Перед стартом показа оригинальных проектов директор по контенту «Кинопоиска HD» Ольга Филипук рассказывала «Ведомостям», что компания оставит оригинальные сериалы только для показа на этой платформе. Это позволит привлечь внимание к сервису и сохранить лояльность подписчиков, объясняла она.
Но теперь «Кинопоиск HD» продал права на показ сериала каналу ТНТ.
Стратегия привлечения внимания подписчиков и формирования лояльности к платформе остается актуальной, уверяет Филипук: «Но мы любим экспериментировать с продвижением контента. Мы уже выпускали фильмы одновременно на «Кинопоиске HD» и в кинотеатрах, а сейчас проверим синергию онлайна и ТВ». По словам Филипук, «Проект «Анна Николаевна» привлек внимание индустрии сразу после премьеры, с предложением показать сериал обращались несколько каналов, «Кинопоиск HD» договорился с ТНТ. Во сколько обошлись каналу права на показ, стороны не раскрывают. Сериал не будет доступен на интернет-ресурсах «Газпром-медиа», заверил представитель «Яндекса».
«Проект «Анна Николаевна» выйдет на ТНТ в том временном слоте в 22.00, где сейчас успешно идет сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщает представитель «Газпром-медиа». На первой неделе показа в мае этот сериал в среднем посмотрели 11,9% зрителей 14‒44 лет в крупных городах России, приводит представитель «Газпром-медиа» данные Mediascope.