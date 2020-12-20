Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Селлер GPMD продаст видеорекламу на мультимедийной платформе «МТС медиа»

Доходы от контракта могут составить 1–2 млрд рублей в год
Тимур Бордюг
Одномоментный рост реализуемого инвентаря и охвата аудитории в системе GPMD после подключения «МТС медиа» составит 10-20% /Андрей Гордеев / Ведомости

С 2021 г. селлер онлайн-видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD, входит в Национальный рекламный альянс, НРА) начинает продавать цифровой инвентарь группы МТС, говорится в совместном сообщении компаний. Речь идет о мультимедийных платформах, выделенных в «МТС медиа». Это подразделение занимается производством и дистрибуцией контента, управлением кабельным и спутниковым телевидением, а также интерактивным телевидением IPTV и приложением «МТС ТВ» для просмотра сериалов и фильмов на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или в Smart TV. Также «МТС медиа» управляет стриминговым сервисом для геймеров Wasd.tv и развлекательной платформой «МТС Live».

GPMD будет продавать стандартные видеорекламные форматы «МТС медиа»: пре-, мид- и построллы (показываются до, во время или после просмотра контента пользователем), рекламные видеовставки, сопровождающие переключение каналов, а также специальные проекты. Платным телевидением «МТС ТВ» пользуется более 5,6 млн россиян. Прямые трансляции концертов на платформе «МТС Live» собрали в 2020 г. более 60 млн просмотров. GPMD со ссылкой на Mediascope сообщает, что совокупный охват его рекламной сети превышает 41,2 млн человек ежемесячно, в сеть входит более 150 крупных видеопорталов.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных