Селлер GPMD продаст видеорекламу на мультимедийной платформе «МТС медиа»Доходы от контракта могут составить 1–2 млрд рублей в год
С 2021 г. селлер онлайн-видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD, входит в Национальный рекламный альянс, НРА) начинает продавать цифровой инвентарь группы МТС, говорится в совместном сообщении компаний. Речь идет о мультимедийных платформах, выделенных в «МТС медиа». Это подразделение занимается производством и дистрибуцией контента, управлением кабельным и спутниковым телевидением, а также интерактивным телевидением IPTV и приложением «МТС ТВ» для просмотра сериалов и фильмов на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или в Smart TV. Также «МТС медиа» управляет стриминговым сервисом для геймеров Wasd.tv и развлекательной платформой «МТС Live».
GPMD будет продавать стандартные видеорекламные форматы «МТС медиа»: пре-, мид- и построллы (показываются до, во время или после просмотра контента пользователем), рекламные видеовставки, сопровождающие переключение каналов, а также специальные проекты. Платным телевидением «МТС ТВ» пользуется более 5,6 млн россиян. Прямые трансляции концертов на платформе «МТС Live» собрали в 2020 г. более 60 млн просмотров. GPMD со ссылкой на Mediascope сообщает, что совокупный охват его рекламной сети превышает 41,2 млн человек ежемесячно, в сеть входит более 150 крупных видеопорталов.