Селлер GPMD продаст видеорекламу на мультимедийной платформе «МТС медиа»

С 2021 г. селлер онлайн-видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD, входит в Национальный рекламный альянс, НРА) начинает продавать цифровой инвентарь группы МТС, говорится в совместном сообщении компаний. Речь идет о мультимедийных платформах, выделенных в «МТС медиа». Это подразделение занимается производством и дистрибуцией контента, управлением кабельным и спутниковым телевидением, а также интерактивным телевидением IPTV и приложением «МТС ТВ» для просмотра сериалов и фильмов на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или в Smart TV. Также «МТС медиа» управляет стриминговым сервисом для геймеров Wasd.tv и развлекательной платформой «МТС Live».