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Эксперименты с алкоголем в «Еще по одной»

И дальнейшие планы Томаса Винтерберга
Софья Корепанова
Режиссер Томас Винтерберг /JEFF PACHOUD / AFP

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года – им стал «Еще по одной» датчанина Томаса Винтерберга. Он также выбран лучшим режиссером года и разделил премию за лучший сценарий с Тобиасом Линдхольмом. Исполнивший главную роль в «Еще по одной» Мадс Миккельсен признан лучшим актером.

Речь в фильме о четырех друзьях-учителях, которые решают проверить теорию Финна Скордеруда. Это реальный человек – ученый, профессор Университета Южной Дании. Как-то он заметил, что у человека нехватка алкоголя в крови и, если его уровень поднять, возможно, у нас и мозги заработают эффективнее, и самочувствие станет лучше. Герои решают проверить, как им будет житься в будни с постоянными 0,5 промилле в крови (при этом после 20 часов и в выходные пить нельзя). Все у них идет неплохо – до определенного предела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных