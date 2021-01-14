Эксперименты с алкоголем в «Еще по одной»

Речь в фильме о четырех друзьях-учителях, которые решают проверить теорию Финна Скордеруда. Это реальный человек – ученый, профессор Университета Южной Дании. Как-то он заметил, что у человека нехватка алкоголя в крови и, если его уровень поднять, возможно, у нас и мозги заработают эффективнее, и самочувствие станет лучше. Герои решают проверить, как им будет житься в будни с постоянными 0,5 промилле в крови (при этом после 20 часов и в выходные пить нельзя). Все у них идет неплохо – до определенного предела.