Книгоиздатели могут получить свой антипиратский меморандум

Антипиратский меморандум был подписан в ноябре 2018 г. крупнейшими медиакомпаниями и холдингами и отраслевыми ассоциациями с одной стороны и интернет-компаниями «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group с другой. Изначально планировалось, что срок действия меморандума составит один год, а взамен ему и на его базе будет разработан антипиратский законопроект. И уже в нем должны быть учтены интересы всех правообладателей, в том числе книжных издательств и разработчиков софта, знают три собеседника «Ведомостей», участвующих в заседаниях рабочих групп. Но подготовка законопроекта затянулась, и действие меморандума уже неоднократно продлевалось.