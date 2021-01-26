Книгоиздатели могут получить свой антипиратский меморандум

Книгоиздатели могут получить свой антипиратский меморандумРанее они оценивали потери отрасли от конкуренции с нелегальными ресурсами в 3–4 млрд руб. в год
Действие антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей, может быть распространено и на книги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая 26 декабря на организационном комитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации под председательством директора Службы внешней разведки и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.
Сейчас издателям приходится судиться по каждому отдельному случаю нарушения авторских прав. Потери книжных издательств от конкуренции с нелегальными ресурсами Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств) ранее оценивала в 3–4 млрд руб. в год.
С просьбой включить книжные издательства в меморандум к Шадаеву обратился на заседании оргкомитета Нарышкин. По его словам, проблема распространения пиратского контента является на сегодня сдерживающим фактором для развития онлайн-сегмента книжного рынка. Нарышкин подчеркнул, что срок действия антипиратского меморандума, подписанного два года назад, истекает 31 января. «Скорее всего, он будет продлен. При пролонгации меморандума было бы целесообразно включить в него Российский книжный союз. Это позволит книжным издательствам наравне с другими правообладателями пользоваться механизмом внесудебной защиты своей интеллектуальной собственности», – сказал Нарышкин, отметив, что участниками действующего меморандума являются не только крупные медиакомпании, но и общественные организации, такие как Ассоциация интернет-видео (объединяет крупные онлайн-кинотеатры), Ассоциация продюсеров кино и телевидения.
Шадаев согласился, что объем пиратского контента действительно нужно уменьшать по всем направлениям деятельности Минцифры. После упразднения Роспечати, отметил он, функции агентства перешли Минцифры и министерство будет поддерживать книгоиздание. «Мы, со своей стороны, приложим все усилия, чтобы максимально быстро подписать антипиратский меморандум. Но мы понимаем, что это мера скорее политическая. Нам нужно проработать весь набор технологий, который будет стоять за ее реализацией», – заявил министр. В Минцифры действительно обсуждается подписание антипиратского меморандума с книжными издательствами, заявил «Ведомостям» представитель министерства.
Антипиратский меморандум был подписан в ноябре 2018 г. крупнейшими медиакомпаниями и холдингами и отраслевыми ассоциациями с одной стороны и интернет-компаниями «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group с другой. Изначально планировалось, что срок действия меморандума составит один год, а взамен ему и на его базе будет разработан антипиратский законопроект. И уже в нем должны быть учтены интересы всех правообладателей, в том числе книжных издательств и разработчиков софта, знают три собеседника «Ведомостей», участвующих в заседаниях рабочих групп. Но подготовка законопроекта затянулась, и действие меморандума уже неоднократно продлевалось.
Принятие антипиратского меморандума позволит сократить уровень пиратских ссылок, что сможет стать реальным инструментом поддержки книжной отрасли, объемы которой и в физическом, и в денежном эквиваленте сократились по итогам пандемийного 2020 года на 15%, считает президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Критически важно, чтобы меморандум с книжными издателями подписали «Яндекс» и Mail.ru Group, так как именно их поисковики являются наиболее популярными, говорит гендиректор АЗАПИ Максим Рябыко.
Rambler Group поддерживает инициативы, которые создают основу для защиты авторских прав и помогают добросовестным издателям, и будет готова рассмотреть подписание такого меморандума, заявил ее представитель. Наилучшим решением были бы скорейшая разработка и принятие равноприменимого антипиратского закона, заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса». Он добавил, что «Яндекс» заинтересован в принятии такого законопроекта и как интернет-площадка, и как один из правообладателей. Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев.