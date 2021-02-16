Клуб районного значения

Ограничения, связанные с пандемией, серьезно повлияли на кинопрокат. Обороты операторов упали до 40% от докарантинных показателей, говорит Наталия Кермедчиева, управляющий партнер U:Consultancy. В сентябрьском обзоре компании PwC «Медиаиндустрия в 2020–2024 гг.» прогнозировалось, что только из-за приостановки работы кинотеатров в марте – августе российский рынок кинопроката к концу 2020 г. упадет на 44,3% до $474,5 млн (120 млн проданных билетов). Окончательные итоги пока не подведены, и они могут оказаться более плачевными.