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Клуб районного значения

В новой посткоронавирусной реальности вновь востребованными могут оказаться подзабытые с советских времен районные кинотеатры
Ольга Сторожко
Евгений Разумный / Ведомости

Ограничения, связанные с пандемией, серьезно повлияли на кинопрокат. Обороты операторов упали до 40% от докарантинных показателей, говорит Наталия Кермедчиева, управляющий партнер U:Consultancy. В сентябрьском обзоре компании PwC «Медиаиндустрия в 2020–2024 гг.» прогнозировалось, что только из-за приостановки работы кинотеатров в марте – августе российский рынок кинопроката к концу 2020 г. упадет на 44,3% до $474,5 млн (120 млн проданных билетов). Окончательные итоги пока не подведены, и они могут оказаться более плачевными.

В сложившихся условиях кинотеатрам, которым только-только разрешили увеличить заполняемость залов с 25 до 50%, предстоит заново завоевывать публику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных