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Цены на билеты в кино выросли почти на 5%

Такую динамику аналитики фиксируют впервые за последние шесть лет
Мария Истомина
Повышение средней цены кинобилета – прямое следствие затяжного системного кризиса кинотеатрального проката, который вызван пандемией /Евгений Разумный / Ведомости

Средняя цена билета в кино в январе – июне 2021 г. впервые за историю российского кинопроката превысила 270 руб., увеличившись на 4,9% (до 271,5 руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из данных консалтингового агентства «Эстимейт компани» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Такой темп прироста стоимости кинобилета отмечен впервые с 2016 г. Исследование аналитиков основано в том числе на данных ЕАИС государственного Фонда кино и охватывает последние шесть лет российского кинопроката.

При этом средний билет на российские фильмы, по данным «Эстимейт компани», показал больший рост – 5,3% (до 267 руб.), чем на зарубежные – 3,6% (до 275 руб.). Наиболее существенно подорожал поход в кинотеатры Москвы – на 7,4% до 393 руб. – и Санкт-Петербурга – на 5% до 252 руб. Это два ключевых для кинопроката региона. Так, на долю московских кинотеатров в допандемийном 2019 году, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, приходилось около 21% всех кассовых сборов в России, петербургских – около 8%.

Повышение средней цены кинобилета – прямое следствие затяжного системного кризиса кинотеатрального проката, который вызван пандемией, считает гендиректор «Эстимейт компани» Мария Вогт: «Закрытые кинотеатры, ограничения по заполняемости залов, снижение посещаемости, отсутствие блокбастеров и др. – все это вынудило кинотеатры поднять цены, чтобы хоть как-то исправить свое экономическое положение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных