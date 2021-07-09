Цены на билеты в кино выросли почти на 5%Такую динамику аналитики фиксируют впервые за последние шесть лет
Средняя цена билета в кино в январе – июне 2021 г. впервые за историю российского кинопроката превысила 270 руб., увеличившись на 4,9% (до 271,5 руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из данных консалтингового агентства «Эстимейт компани» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Такой темп прироста стоимости кинобилета отмечен впервые с 2016 г. Исследование аналитиков основано в том числе на данных ЕАИС государственного Фонда кино и охватывает последние шесть лет российского кинопроката.
При этом средний билет на российские фильмы, по данным «Эстимейт компани», показал больший рост – 5,3% (до 267 руб.), чем на зарубежные – 3,6% (до 275 руб.). Наиболее существенно подорожал поход в кинотеатры Москвы – на 7,4% до 393 руб. – и Санкт-Петербурга – на 5% до 252 руб. Это два ключевых для кинопроката региона. Так, на долю московских кинотеатров в допандемийном 2019 году, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, приходилось около 21% всех кассовых сборов в России, петербургских – около 8%.
Повышение средней цены кинобилета – прямое следствие затяжного системного кризиса кинотеатрального проката, который вызван пандемией, считает гендиректор «Эстимейт компани» Мария Вогт: «Закрытые кинотеатры, ограничения по заполняемости залов, снижение посещаемости, отсутствие блокбастеров и др. – все это вынудило кинотеатры поднять цены, чтобы хоть как-то исправить свое экономическое положение».