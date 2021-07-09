Цены на билеты в кино выросли почти на 5%

При этом средний билет на российские фильмы, по данным «Эстимейт компани», показал больший рост – 5,3% (до 267 руб.), чем на зарубежные – 3,6% (до 275 руб.). Наиболее существенно подорожал поход в кинотеатры Москвы – на 7,4% до 393 руб. – и Санкт-Петербурга – на 5% до 252 руб. Это два ключевых для кинопроката региона. Так, на долю московских кинотеатров в допандемийном 2019 году, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, приходилось около 21% всех кассовых сборов в России, петербургских – около 8%.