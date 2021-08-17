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«Каро» увеличит количество кинозалов в 1,5 раза

Кредит в размере 4,1 млрд рублей под развитие киносети даст банк ВТБ
Мария Истомина
«Каро» увеличит количество кинозалов в 1,5 раза /«Каро»

Киносеть «Каро» в ближайшие полтора года планирует открыть более 100 кинозалов и тем самым увеличить их общее количество в 1,5 раза, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров этой киносети Пол Хет. Реализовать проект планируется на заемные средства. Кредитные линии на общую сумму 4,1 млрд руб. сроком на шесть лет сети открыл банк ВТБ. Основная часть этой суммы, как уточнил Хет, будет направлена на запуск новых кинозалов, часть пойдет на развитие сети.

В ВТБ эту информацию подтвердили, но условия кредитования не раскрыли. Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь отметил, что банк является финансовым партнером сети «Каро» на протяжении последних нескольких лет: «Уверены, что развитие сотрудничества позволит «Каро» выйти на новый уровень, нарастить долю на рынке кинопроката и обеспечить зрителей современным высококачественным сервисом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных