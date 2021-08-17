«Каро» увеличит количество кинозалов в 1,5 раза

Киносеть «Каро» в ближайшие полтора года планирует открыть более 100 кинозалов и тем самым увеличить их общее количество в 1,5 раза, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров этой киносети Пол Хет. Реализовать проект планируется на заемные средства. Кредитные линии на общую сумму 4,1 млрд руб. сроком на шесть лет сети открыл банк ВТБ. Основная часть этой суммы, как уточнил Хет, будет направлена на запуск новых кинозалов, часть пойдет на развитие сети.