«Каро» увеличит количество кинозалов в 1,5 раза

«Каро» увеличит количество кинозалов в 1,5 разаКредит в размере 4,1 млрд рублей под развитие киносети даст банк ВТБ
Киносеть «Каро» в ближайшие полтора года планирует открыть более 100 кинозалов и тем самым увеличить их общее количество в 1,5 раза, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров этой киносети Пол Хет. Реализовать проект планируется на заемные средства. Кредитные линии на общую сумму 4,1 млрд руб. сроком на шесть лет сети открыл банк ВТБ. Основная часть этой суммы, как уточнил Хет, будет направлена на запуск новых кинозалов, часть пойдет на развитие сети.
В ВТБ эту информацию подтвердили, но условия кредитования не раскрыли. Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь отметил, что банк является финансовым партнером сети «Каро» на протяжении последних нескольких лет: «Уверены, что развитие сотрудничества позволит «Каро» выйти на новый уровень, нарастить долю на рынке кинопроката и обеспечить зрителей современным высококачественным сервисом».