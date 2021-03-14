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«Каро» зовет геймеров в кинотеатры

Опыт других стран показывает, что видеоигры на большом экране могут привлечь аудиторию
Мария Истомина
Если игра на большом экране станет массовым зрелищным мероприятием, в кинозалах могут проводить игровые чемпионаты /Евгений Разумный / Ведомости

Киносеть «Каро» первой в России предложила услугу бронирования кинозалов для геймеров. Ее потенциальная аудитория – 65 млн россиян, играющих сегодня в видеоигры, оценивает президент «Каро» Ольга Зинякова, ссылаясь на доклад института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Момент для запуска этой услуги она называет более чем подходящим, поскольку сейчас у кинотеатров «нет избытка контента».

«Каро» – четвертая по размеру киносеть в России. По данным исследовательской компании «Невафильм Research» на январь 2021 г., в ее управлении находится 260 кинозалов, расположенных в 32 кинотеатрах. Сама киносеть указывает, что в данный момент управляет 262 кинозалами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных