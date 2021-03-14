«Каро» зовет геймеров в кинотеатры

Киносеть «Каро» первой в России предложила услугу бронирования кинозалов для геймеров. Ее потенциальная аудитория – 65 млн россиян, играющих сегодня в видеоигры, оценивает президент «Каро» Ольга Зинякова, ссылаясь на доклад института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Момент для запуска этой услуги она называет более чем подходящим, поскольку сейчас у кинотеатров «нет избытка контента».