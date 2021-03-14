«Каро» зовет геймеров в кинотеатры

«Каро» зовет геймеров в кинотеатрыОпыт других стран показывает, что видеоигры на большом экране могут привлечь аудиторию
Киносеть «Каро» первой в России предложила услугу бронирования кинозалов для геймеров. Ее потенциальная аудитория – 65 млн россиян, играющих сегодня в видеоигры, оценивает президент «Каро» Ольга Зинякова, ссылаясь на доклад института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Момент для запуска этой услуги она называет более чем подходящим, поскольку сейчас у кинотеатров «нет избытка контента».
«Каро» – четвертая по размеру киносеть в России. По данным исследовательской компании «Невафильм Research» на январь 2021 г., в ее управлении находится 260 кинозалов, расположенных в 32 кинотеатрах. Сама киносеть указывает, что в данный момент управляет 262 кинозалами.
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