Канал Viasat покажет сериал «Яндекса» по рассказам Цыпкина

Канал Viasat покажет сериал «Яндекса» по рассказам ЦыпкинаВладеющая 13 тематическими каналами медиагруппа купила у интернет-компании оригинальные сериалы и фильм
Группа компаний Viasat купила у «Яндекса» оригинальные проекты видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит интернет-компании), рассказали «Ведомостям» в компаниях. В пакет, в частности, вошли сериалы «Проект «Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Беспринципные», а также полнометражный фильм «Мажор». Все эти проекты выйдут на принадлежащем Viasat киноканале «TV1000 Русское кино». Контракт подразумевает в том числе возможность их повторных показов. Сумму сделки стороны не раскрыли.
Viasat мог заплатить за пакет оригинальных проектов «Яндекса» 20–30 млн руб., знает топ-менеджер крупной российской медиакомпании. Эта сумма, как говорит один из ведущих российских продюсеров, сопоставима со стоимостью производства одного эпизода сериала для «Яндекса».
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