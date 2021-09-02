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Канал Viasat покажет сериал «Яндекса» по рассказам Цыпкина

Владеющая 13 тематическими каналами медиагруппа купила у интернет-компании оригинальные сериалы и фильм
Мария Истомина
Съемки сериала «Беспринципные» / Медиаслово

Группа компаний Viasat купила у «Яндекса» оригинальные проекты видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит интернет-компании), рассказали «Ведомостям» в компаниях. В пакет, в частности, вошли сериалы «Проект «Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Беспринципные», а также полнометражный фильм «Мажор». Все эти проекты выйдут на принадлежащем Viasat киноканале «TV1000 Русское кино». Контракт подразумевает в том числе возможность их повторных показов. Сумму сделки стороны не раскрыли.

Viasat мог заплатить за пакет оригинальных проектов «Яндекса» 20–30 млн руб., знает топ-менеджер крупной российской медиакомпании. Эта сумма, как говорит один из ведущих российских продюсеров, сопоставима со стоимостью производства одного эпизода сериала для «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных