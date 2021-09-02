Канал Viasat покажет сериал «Яндекса» по рассказам Цыпкина

Группа компаний Viasat купила у «Яндекса» оригинальные проекты видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит интернет-компании), рассказали «Ведомостям» в компаниях. В пакет, в частности, вошли сериалы «Проект «Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Беспринципные», а также полнометражный фильм «Мажор». Все эти проекты выйдут на принадлежащем Viasat киноканале «TV1000 Русское кино». Контракт подразумевает в том числе возможность их повторных показов. Сумму сделки стороны не раскрыли.