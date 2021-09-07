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Основатель «Глаза бога» создал конкурента «СПАРК-Интерфаксу»

Новый сервис позволит компаниям пробивать сотрудников и контрагентов
Марина Бочкарева
Евгений Антипов настаивает на абсолютной легальности как «Глаза бога», так и «Мобиуса» / Пресс-служба «Глаза Бога»

Создатель популярного сервиса «Глаз бога» Евгений Антипов в сентябре запустит еще один проект пробива пользователей, рассказал «Ведомостям» сам разработчик. В отличие от «Глаза бога», рассчитанного в большей степени на запросы от физических лиц, «Мобиус», как отмечает Антипов, сосредоточится на предоставлении услуг бизнесу. Этот сервис ориентирован на руководителей компаний, отделы кадров, отделы закупок и корпоративные службы безопасности, следует из описания «Мобиуса» на сайте сервиса («Ведомости» ознакомились с его тестовой версией). Создатель сервиса надеется конкурировать с базой «СПАРК-Интерфакса».

«СПАРК привык работать на высококонкурентном рынке, где аналогичные по назначению сервисы предоставляют уже десятки компаний, – отметил исполнительный директор системы «СПАРК-Интерфакс» Алексей Кобин. – Мы работаем на открытом рынке, и появление нового конкурента – это для нас лишь дополнительный стимул идти вперед быстрее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных