Основатель «Глаза бога» создал конкурента «СПАРК-Интерфаксу»

Создатель популярного сервиса «Глаз бога» Евгений Антипов в сентябре запустит еще один проект пробива пользователей, рассказал «Ведомостям» сам разработчик. В отличие от «Глаза бога», рассчитанного в большей степени на запросы от физических лиц, «Мобиус», как отмечает Антипов, сосредоточится на предоставлении услуг бизнесу. Этот сервис ориентирован на руководителей компаний, отделы кадров, отделы закупок и корпоративные службы безопасности, следует из описания «Мобиуса» на сайте сервиса («Ведомости» ознакомились с его тестовой версией). Создатель сервиса надеется конкурировать с базой «СПАРК-Интерфакса».