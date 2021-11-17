Владелец «Русского радио» займется организацией фестивалей с отечественными производителями вина

Владелец «Русского радио» займется организацией фестивалей с отечественными производителями винаШирокая реклама алкоголя в России запрещена, и такая возможность продвижения продукции интересна виноделам
Владелец «Русского радио», один из крупнейших в России радиохолдингов – «Русская медиагруппа» (РМГ), в 2022 г. запустит еще одно направление бизнеса – организацию музыкальных фестивалей совместно с отечественными производителями игристых вин, сообщил «Ведомостям» управляющий директор радиохолдинга Дмитрий Медников. Мероприятия планируется проводить под брендом «Русское играет». РМГ уже направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Русское играет» и «Русское игристое», следует из базы «СПАРК-Интерфакс».
«Русская медиагруппа» обсуждает возможность проведения как полноценных музыкальных фестивалей с производителями вин, так и участие в культурной программе бизнес-форумов, отметил Медников. Радиохолдинг, по его словам, будет отвечать за музыкальную составляющую фестиваля, а партнеры-виноделы – за гастрономическую.