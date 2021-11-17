Владелец «Русского радио» займется организацией фестивалей с отечественными производителями вина

Владелец «Русского радио», один из крупнейших в России радиохолдингов – «Русская медиагруппа» (РМГ), в 2022 г. запустит еще одно направление бизнеса – организацию музыкальных фестивалей совместно с отечественными производителями игристых вин, сообщил «Ведомостям» управляющий директор радиохолдинга Дмитрий Медников. Мероприятия планируется проводить под брендом «Русское играет». РМГ уже направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Русское играет» и «Русское игристое», следует из базы «СПАРК-Интерфакс».