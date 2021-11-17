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Владелец «Русского радио» займется организацией фестивалей с отечественными производителями вина

Широкая реклама алкоголя в России запрещена, и такая возможность продвижения продукции интересна виноделам
Марина Тюняева (Бочкарева)
РМГ рассчитывает получать доходы от продажи билетов на мероприятие, а также от «различных видов спонсорства» / Максим Стулов / Ведомости

Владелец «Русского радио», один из крупнейших в России радиохолдингов – «Русская медиагруппа» (РМГ), в 2022 г. запустит еще одно направление бизнеса – организацию музыкальных фестивалей совместно с отечественными производителями игристых вин, сообщил «Ведомостям» управляющий директор радиохолдинга Дмитрий Медников. Мероприятия планируется проводить под брендом «Русское играет». РМГ уже направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Русское играет» и «Русское игристое», следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

«Русская медиагруппа» обсуждает возможность проведения как полноценных музыкальных фестивалей с производителями вин, так и участие в культурной программе бизнес-форумов, отметил Медников. Радиохолдинг, по его словам, будет отвечать за музыкальную составляющую фестиваля, а партнеры-виноделы – за гастрономическую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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