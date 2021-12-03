Аналитики спрогнозировали создание новой экосистемы в Рунете

Кириенко-младший может возглавить VK

3 декабря VK официально сообщила об уходе генерального директора компании Бориса Добродеева. Он принял решение покинуть компанию и продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора. Сейчас о том, кто займет место Добродеева после его ухода, внутри VK пока не объявляли, но в компании муссировалась информация о том, что этот пост может занять Владимир Кириенко, говорит собеседник «Ведомостей» в VK. О том, что Кириенко может занять пост главы VK знает топ-менеджер крупной медиакомпании и сотрудник «Ростелекома».

Владимир Кириенко – сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. В сентябре 2016 г. Владимир Кириенко был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома». С декабря 2017 г. он первый вице-президент «Ростелекома». Это вторая по старшинству должность в компании. Возглавляет «Ростелеком» его президент Михаил Осеевский, занимающий этот пост с 2017 года.

В августе 2021 г. у Осеевского появился еще один первый заместитель. На должность первого вице-президента «Ростелекома», руководителем аппарата президента компании была назначена Анна Шумейко. Около двух месяцев назад в «Ростелекоме» появилась информация о предстоящем уходе Кириенко в другую компанию, сообщил «Ведомостям» в отрасли. «В "Ростелекоме" Владимир Кириенко показал себя как грамотный толковый менеджер. По нему отзывы хорошие от тех, кто с ним работал», – отметил собеседник «Ведомостей».