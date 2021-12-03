Аналитики спрогнозировали создание новой экосистемы в Рунете

Аналитики спрогнозировали создание новой экосистемы в РунетеОна появится в результате вхождения «Газпром-медиа» в капитал холдинга VK
В результате вхождения «Газпром-Медиа» (ГПМ) в состав совладельцев VK (ранее Mail.Ru Group) может появиться новая экосистема, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Вокруг «Вконтакте», «Одноклассников», их аудио- и видеосервисов выстраивается контентная экосистема, полагает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «При этом у VK теперь появится существенный ресурс поставщиков контента. Рекламное сотрудничество у VK и ГПМ налажено уже давно», – констатирует Казарян.
«Новая экосистема» с участием VK и ГПМ будет иметь мощную контентную и IT-составляющую, предполагает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Сделка позволит ГПМ сформировать фабрику по производству адресного контента и рекламы для всех медийных сред», – сказал Танаев.
Что такое VK и «Газпром-медиа»
VK владеет крупнейшей в России социальной сетью «В контакте». За сентябрь 2021 г. месячная аудитория (десктопы и мобильные устройства) составила 71,4 млн россиян старше 12 лет (данные Mediascope). Также VK принадлежит соцсеть «Одноклассники», ее аудитория за указанный период составила 39,5 млн пользователей.
В числе других активов VK – доли в EdTech-компаниях «Учи.ру», Geekbrains и Skillbox и др., а также игровое подразделение My.Games. Кроме того, у VK есть СП со «Сбером» – «О2О Холдинг», через которое компании владеют сервисами доставки еды Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», «Ситимобил» и «Ситидрайв».
«Газпром-Медиа» управляет эфирными и платными каналами НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», ТНТ4, «Матч ТВ», 2х2, «НТВ-Плюс», радиостанциями («Эхо Москвы», «Авторадио», и др.). Также «Газпром-медиа» владеет крупнейшим прокатчиком кино в России «Централ партнершип», производителями кино, сериалов и шоу – Comedy Club Production, Good Story Media, 1–2–3 Production, видеосервисам Premier и онлайн-платформой Rutube. В конце ноября «Газпром-Медиа» запустил «аналог TikTok» – соцсеть Yappy с короткими вертикальными видео.
Экосистема VK успешна и абсолютно самодостаточна, попытка изменить ее может привести к ее разрушению, предупреждает заместитель гендиректора MediaHills Дмитрий Колесов. Поскольку VK только недавно запустил онлайн-кинотеатр, ГПМ, скорее всего, захочет интегрировать в экосистему свои видеосервисы, считает он.
3 декабря ГПМ сообщил, что получит от Газпромбанка 45% уставного капитала компании «МФ технологии» (МФТ) – основного акционера VK. Днем ранее о покупке аналогичного пакета МФТ сообщила страховая группа «Согаз». Продавцом выступает группа USM Алишера Усманова и партнеров.
Кириенко-младший может возглавить VK
3 декабря VK официально сообщила об уходе генерального директора компании Бориса Добродеева. Он принял решение покинуть компанию и продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора. Сейчас о том, кто займет место Добродеева после его ухода, внутри VK пока не объявляли, но в компании муссировалась информация о том, что этот пост может занять Владимир Кириенко, говорит собеседник «Ведомостей» в VK. О том, что Кириенко может занять пост главы VK знает топ-менеджер крупной медиакомпании и сотрудник «Ростелекома».
Владимир Кириенко – сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. В сентябре 2016 г. Владимир Кириенко был назначен старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома». С декабря 2017 г. он первый вице-президент «Ростелекома». Это вторая по старшинству должность в компании. Возглавляет «Ростелеком» его президент Михаил Осеевский, занимающий этот пост с 2017 года.
В августе 2021 г. у Осеевского появился еще один первый заместитель. На должность первого вице-президента «Ростелекома», руководителем аппарата президента компании была назначена Анна Шумейко. Около двух месяцев назад в «Ростелекоме» появилась информация о предстоящем уходе Кириенко в другую компанию, сообщил «Ведомостям» в отрасли. «В "Ростелекоме" Владимир Кириенко показал себя как грамотный толковый менеджер. По нему отзывы хорошие от тех, кто с ним работал», – отметил собеседник «Ведомостей».
В результате внесения этого вклада ГПМ становится акционером МФТ, сообщил «Ведомостям» представитель медиахолдинга. «VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему», – настаивает он.
3 декабря инвесторы устроили распродажу бумаг VK. По итогам торгов на Лондонской фондовой бирже, котировки компании снизились на 6,42%, до $16,76 за расписку. Совокупная капитализация VK составила $3,78 млрд.