ТНТ покинул генеральный продюсер Александр Дулерайн

ТНТ – флагманский канал холдинга «Газпром-Медиа». Петренко возглавлял ТНТ с 2002 по 2013 гг. Именно при нем канал сделал ставку на молодежь, став за указанное время лидером в своей целевой аудитории (россияне 14-44 лет): средняя доля канала за 2012 г. составила 13,4%. Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко – Comedy Club, «Дом-2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Окна» Дмитрия Нагиева и др. В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас – Premier). Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась – с 10,6% в январе – ноябре 2017 г. до 8,7% за аналогичный период 2021 г., следует из данных Mediascope.