ТНТ покинул генеральный продюсер Александр Дулерайн

ТНТ покинул генеральный продюсер Александр ДулерайнЭту должность занял его заместитель – Аркадий Водахов
Генпродюсер ТНТ Александр Дулерайн в четверг, 23 декабря оставил свой пост. Об этом было объявлено на встрече Дулерайна и гендиректора канала Романа Петренко с продакшнами, рассказали два собеседника «Ведомостей», присутствовавших на встрече. Один из них уточнил, что Дулерайн покинул и холдинг «Газпром-Медиа». Пост генпродюсера ТНТ занял заместитель Дулерайна – Аркадий Водахов.
Дулерайн не ответил на вопросы «Ведомостей» и переадресовал их в пресс-службу канала. Представитель ТНТ отказался от комментариев. Связаться с Водаховым не удалось.
ТНТ – флагманский канал холдинга «Газпром-Медиа». Петренко возглавлял ТНТ с 2002 по 2013 гг. Именно при нем канал сделал ставку на молодежь, став за указанное время лидером в своей целевой аудитории (россияне 14-44 лет): средняя доля канала за 2012 г. составила 13,4%. Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко – Comedy Club, «Дом-2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Окна» Дмитрия Нагиева и др. В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас – Premier). Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась – с 10,6% в январе – ноябре 2017 г. до 8,7% за аналогичный период 2021 г., следует из данных Mediascope.
Александр Дулерайн пришел на ТНТ в 2002 г., и сначала был заместителем Петренко. В 2009 стал генеральным продюсером канала, в 2017 г. покинул эту должность, чтобы вместе с Петренко заняться международной экспансией ТНТ. И вместе с ним же год спустя вернулся к управлению каналом. Среди наиболее успешных проектов ТНТ, где Дулерайн был одним из продюсеров, – передачи и сериалы «Наша Russia», «Реальные пацаны», «Измены», «Ольга» и др. Также Дулерайн был шоураннером сериала «Вне себя» видеосервиса Premier.
Новым местом работы Дулерайна может стать СП, которое создают «Национальная медиа группа» и основатель Comedy Club Артур Джанибекян, знают два собеседника «Ведомостей» в медиакомпаниях. Переговоры о переходе на работу в эту компанию ведутся и с гендиректором ТНТ Романом Петренко, знает собеседник «Ведомостей» в крупной медиакомпании и знакомый Петренко. Но по их информации, до конца года Петренко свой пост покидать не планирует.