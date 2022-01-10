В 2021 году производство сериалов увеличилось в 1,5 раза

В 2021 г. телеканалы и видеосервисы выпустили 229 сериалов длиной более четырех эпизодов, премьера почти половины из них – 107 проектов – состоялась на интернет-платформах, следует из данных отраслевого портала kino-teatr.ru. Годом ранее общее количество вышедших на ТВ и платформах таких сериалов составило 152 проекта (52 из которых дебютировали в сети). Соответственно, общий объем производства вырос в 1,5 раза, а количество проектов, вышедших в онлайн, – в 2 раза. Впрочем, разница между двумя средами стирается. Каналы уже сейчас дистрибутируют свой контент по модели catch forward (когда проекты выходят сначала на платформах, а спустя какое-то время – в телеэфире), говорит генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн: «Но проекты, которые являются основными драйверами на телеканалах, на catch forward, конечно, никто не отдает».