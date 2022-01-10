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В 2021 году производство сериалов увеличилось в 1,5 раза

В 2022 году эксперты ожидают продолжения бума
Мария Истомина
РИА Новости

В 2021 г. телеканалы и видеосервисы выпустили 229 сериалов длиной более четырех эпизодов, премьера почти половины из них – 107 проектов – состоялась на интернет-платформах, следует из данных отраслевого портала kino-teatr.ru. Годом ранее общее количество вышедших на ТВ и платформах таких сериалов составило 152 проекта (52 из которых дебютировали в сети). Соответственно, общий объем производства вырос в 1,5 раза, а количество проектов, вышедших в онлайн, – в 2 раза. Впрочем, разница между двумя средами стирается. Каналы уже сейчас дистрибутируют свой контент по модели catch forward (когда проекты выходят сначала на платформах, а спустя какое-то время – в телеэфире), говорит генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн: «Но проекты, которые являются основными драйверами на телеканалах, на catch forward, конечно, никто не отдает».

Контентному буму предшествовал суперуспешный год для видеосервисов с точки зрения темпов роста: по итогам 2020 г. совокупная выручка российских онлайн-кинотеатров взлетела на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга». Свою лепту в успех бизнеса видеосервисов внес пандемийный спрос на контент в интернете. На развлечения в офлайне постоянно накладывали ограничения, поэтому россияне активно смотрели сериалы и фильмы в сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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