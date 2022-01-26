«Газпром-медиа» поделится с менеджерами долей в прибыли от Comedy Club

В начале декабря прошлого года стало известно, что «Газпром-медиа» продлил контракты с Джанибекяном, Дусмухаметовым и Левиным до декабря 2024 г., но заключены они были на новых условиях. В частности, они предусматривают эксклюзив на создание контента для телеканалов «Газпром-медиа», а также предоставляют право размещать созданный контент на диджитальных площадках активов «Газпром-медиа». При этом ключевые продюсеры Comedy Club Production получают полную свободу в части производства контента для диджитал-среды, а также право на партнерство с любыми игроками и площадками, существующими на российском рынке, сообщал тогда холдинг. Этим правом воспользовался Джанибекян. В декабре стало известно о том, что основатель Comedy Club создает СП с ключевым конкурентом ГПМ – «Национальной медиа группой» (НМГ). 26 января было зарегистрировано юрлицо СП – ООО «Ориджиналс продакшн». НМГ получила в нем долю 51%, Джанибекян – 49%.