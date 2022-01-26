«Газпром-медиа» поделится с менеджерами долей в прибыли от Comedy Club

«Газпром-медиа» поделится с менеджерами долей в прибыли от Comedy ClubДоходы получат Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Андрей Левин
Дочерняя компания «Газпром-медиа» – ГПМ КИТ – стала совладельцем компании «Артислав», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Этот продакшн был создан в конце декабря 2021 г. управляющими менеджерами Comedy Club Production Артуром Джанибекяном, Вячеславом Дусмухаметовым и Андреем Левиным. Согласно изменениям, произошедшим 10 января, ГПМ КИТ получила 50% в ООО «Артислав». Джанибекян и Дусмухаметов владеют по 22,5% компании, еще 5% – у Андрея Левина. Сделка была безденежная, уточнили в ГПМ.
«Газпром-медиа» вошел в капитал компании «Артислав» для того, чтобы юридически определить статус взаимоотношений с Джанибекяном, Дусмухаметовым и Левиным, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Заниматься производством, как уточнил топ-менеджер, этот продакшн не будет, он создавался под амортизацию контента Comedy Club Production, который по-прежнему будет эксклюзивно производиться для ТВ-каналов и интернет платформ «Газпром-медиа».
«Права на этот продукт (проекты Comedy Club Production. – "Ведомости") будут принадлежать на 100% «Газпром-медиа» во всех средах распространения, а прибыль от амортизации этого продукта будет делиться между акционерами компании «Артислав». Таким образом, фактическое денежное вознаграждение управляющих менеджеров Comedy Club Production будет полностью зависеть от успешности производимого их компанией продукта. Задача была – заинтересовать их в производстве контента для «Газпром-медиа», тем самым застраховать риски», – добавил Жаров. Какую долю прибыли от проектов Comedy Club Production будет аккумулировать «Артислав» и как она будет распределяться между совладельцами продакшн, стороны не раскрывают.
По словам Жарова, планов по увеличению доли в «Артиславе» у «Газпром-медиа» пока нет: «Хотя, безусловно, у холдинга как у действующего акционера компании право на это действие приоритетно».
В начале декабря прошлого года стало известно, что «Газпром-медиа» продлил контракты с Джанибекяном, Дусмухаметовым и Левиным до декабря 2024 г., но заключены они были на новых условиях. В частности, они предусматривают эксклюзив на создание контента для телеканалов «Газпром-медиа», а также предоставляют право размещать созданный контент на диджитальных площадках активов «Газпром-медиа». При этом ключевые продюсеры Comedy Club Production получают полную свободу в части производства контента для диджитал-среды, а также право на партнерство с любыми игроками и площадками, существующими на российском рынке, сообщал тогда холдинг. Этим правом воспользовался Джанибекян. В декабре стало известно о том, что основатель Comedy Club создает СП с ключевым конкурентом ГПМ – «Национальной медиа группой» (НМГ). 26 января было зарегистрировано юрлицо СП – ООО «Ориджиналс продакшн». НМГ получила в нем долю 51%, Джанибекян – 49%.