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Фрэнсис Форд Коппола: «Я привык думать, что фильм получился плохим»

Как снимался «Крестный отец», празднующий в эти дни 50-летний юбилей
Софья Корепанова
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола / Jon Kopaloff / Getty Images via AFP

Судьба фильма «Крестный отец» не раз висела на волоске – то из-за требований кинобоссов, то из-за недовольства мафии. В марте исполняется полвека с того момента, как первый фильм трилогии вышел на экраны, и к этому событию студия выпустила его отреставрированную версию. В России прокат ленты стартовал 24 февраля.

А 28 апреля стриминговый сервис Paramount+ выпускает сериал «Предложение» (как понимаете, название взято из крылатой цитаты из фильма) про то, как снимали этот шедевр. Некоторые повороты этой истории даже интереснее, чем интриги вокруг клана Корлеоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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