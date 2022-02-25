Фрэнсис Форд Коппола: «Я привык думать, что фильм получился плохим»Как снимался «Крестный отец», празднующий в эти дни 50-летний юбилей
Судьба фильма «Крестный отец» не раз висела на волоске – то из-за требований кинобоссов, то из-за недовольства мафии. В марте исполняется полвека с того момента, как первый фильм трилогии вышел на экраны, и к этому событию студия выпустила его отреставрированную версию. В России прокат ленты стартовал 24 февраля.
А 28 апреля стриминговый сервис Paramount+ выпускает сериал «Предложение» (как понимаете, название взято из крылатой цитаты из фильма) про то, как снимали этот шедевр. Некоторые повороты этой истории даже интереснее, чем интриги вокруг клана Корлеоне.
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